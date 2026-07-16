Золотистую «Тойоту Камри» сибиряк купил за несколько лет до угона. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Вот ваш автомобиль, узнаете?

Сотрудница полиции указывает рукой на золотистую «Тойоту Камри», стоящую на стоянке ГИБДД. 61-летний житель Осинского района смотрит на машину и не верит своим глазам.

- Конечно! – улыбается он. - Моя любимая ласточка!

Он обходит машину со всех сторон, проводит ладонью по капоту, заглядывает в салон. Открывает дверь, садится за руль.

Эту машину у него угнали еще в 2015 году, а спустя 11 лет вернули. Как это стало возможным - в материале КП-Иркутск.

Исчезла с парковки

Золотистую «Тойоту Камри» сибиряк купил за несколько лет до угона. В 2015 году отдал за нее около 500 тысяч рублей - для тех времен сумма приличная. Да, не из салона, но ухоженная, целая, без единой царапины, и возраст сравнительно небольшой – 7 лет.

Вот и угонщикам явно приглянулась. Сибиряк в тот день приехал по делам в поселок Новая Разводная. Припарковался, закрыл машину и отошел буквально на несколько минут. Вернулся, а на парковке - пусто.

- «Тойота Камри» в том кузове были самым ходовым товаром, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области. - Скорее всего, за пострадавшим следили, изучали маршрут и выжидали удобного момента. А когда он настал - сработали за считанные минуты. Профессионально сняли сигнализацию, открыли замки, завели двигатель и скрылись.

Заменили номер кузова

Сибиряк сразу обратился в полицию, написал заявление. Машину объявили в федеральный розыск. Не помогло. Тогда, в 2015 году, камер на дорогах было значительно меньше. Отследить маршрут по минутам не представлялось возможным.

Позже иномарку перепродали. Новый хозяин, ничего не подозревая, отъездил на ней почти 10 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как выяснилось уже позже, автомобиль отправили в гараж-отстойник. Там над ним «поработали» мастера криминального цеха.

- Под капотом каждой машины есть площадка с номером кузова. По нему можно узнать всю историю авто: год выпуска, модель, мощность, - поясняют в полиции. - Преступники не стали затирать цифры - они вырезали эту площадку вместе с «родным» номером. А номер двигателя вообще уничтожил. Аккуратно, как скальпелем, выварили прямоугольник и на его место вварили такой же, но уже от другой машины, а документы на автомобиль (паспорт и свидетельство о регистрации) подделали.

Позже иномарку перепродали. Новый хозяин, ничего не подозревая, отъездил на ней почти 10 лет.

Случайный взгляд инспектора

Настоящий хозяин угнанного авто купил другую машину. Дело об угоне приостановили. Но машина продолжала числиться в федеральном розыске.

А в октябре 2025 года новый владелец решил продать «Камри». Нашел покупателя, приехал в ГИБДД ставить на учет. И тут - фатальная случайность.

- При сверке номеров инспектор поднял капот и заметил, что на месте стыка металла немного облупилась краска, а под ней - следы сварки, - рассказывают в полиции. – Закрылось подозрение, что номер кузова может быть не родным. Инспектор составил рапорт и сообщил в отдел полиции. Машину изъяли, дознаватель назначил автотехническую экспертизу.

Эту машину у него угнали еще в 2015 году, а спустя 11 лет вернули. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Эксперты подтвердили: номер кузова изменен, что является преступлением. Завели уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Числилась в угоне

Перед сыщиками встала новая задача: установить реальный номер кузова. Но машина японская, поэтому обратились к сотрудникам Национального Центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области.

- Номер кузова – это как фамилия у человека: знаешь его – поднимешь всю историю. Но в данном случае номер кузова вырезали полностью, ни одной цифры не осталось. Тогда изучили скрытую кодировку на внутренних полостях кузова автомобиля. Ее невозможно перебить. Эксперты установили эти номера. Затем сотрудники Интерпола организовали взаимодействие с заводом-изготовителем, который находится в Японии, чтобы установить оригинальный номер кузова.

Процесс сложный, запросы составляются на иностранном языке. По итогу сыщики получили огромный лист с таблицами на японско-английском языках. Перевод и расшифровка данных заняли несколько дней. Но результат того стоил: Интерпол вычислил оригинальный номер кузова. Когда его пробили по базам МВД, система выдала результат: автомобиль числится в угоне с 2015 года!

Цена автомобиля возросла в два раза

Следователи связались с настоящим владельцем. Когда он снял трубку, даже не с первого раза понял, о чем вообще идет речь.

- Сначала оперативники уточнили, не получал ли он страховку по КАСКО после угона. Если так, машина бы отошла страховой. Но поскольку выплату он не получил, то автомобиль обязаны вернуть владельцу.

Хозяин признавался:

- Думал, что это розыгрыш, или, что звонят мошенники. А когда понял, что это правда – обрадовался, конечно. Разумеется, я уже и думать о той истории забыл, не рассчитывал, что спустя столько лет автомобиль мне вернут.

Мужчина уже успел поменять масло в двигателе и прошел процедуру нанесения официального номера.

Самое интересное: за 11 лет автомобиль не только не потерял, но и вырос в цене почти вдвое. Если в 2015 году иномарка стоила около 500-600 тысяч рублей, то сейчас - около миллиона. Машина сохранилась в отличном состоянии. Владелец планирует ездить на ней.

Жителю Иркутской области вернули иномарку, угнанную 11 лет назад Видео: ГУ МВД по Иркутской области

Что касается покупателя, которого ввели в заблуждение преступники, ему повезло меньше: он остался и без денег, и без автомобиля. Угонщики же уже в колонии. Как рассказали в полиции, «специалистов» по «Камри» поймали и осудили некоторое время назад за десятки эпизодов.

ВАЖНО!

Как проверить автомобиль перед покупкой:

При покупке автомобиля с рук настоятельно рекомендуется не пренебрегать независимой экспертизой. В Иркутске есть аккредитованные учреждения, где работают квалифицированные автотехники. Эксперт проверит номерные агрегаты и установит, не имеет ли автомобиль криминального прошлого. Не отдавайте деньги до полной проверки и официальной регистрации в Госавтоинспекции. Если продавец торопит сделку или отказывается от экспертизы - это серьезный повод насторожиться, - предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области.

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