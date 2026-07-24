Мужчина утонул на Байкале, катаясь на сапборде без спасательного жилета

Спасатели обнаружили тело погибшего всего в метре от скалистого берега. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Трагедия случилась 22 июля в районе Харанцов в Ольхонском районе. Двое мужчин вышли на воду на сапборде, но обратно вернулся только один. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.

Причиной гибели стало грубое нарушение безопасности. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

- Очевидцы заметили, как один из них ушел под воду, и сразу обратились за помощью. Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего всего в метре от скалистого берега. Личность мужчины и точные обстоятельства сейчас выясняют полицейские. Причиной гибели стало грубое нарушение безопасности - на утонувшем не было спасательного жилета, - рассказывают в ведомстве.

В МЧС напоминают, что нельзя выходить на сапе без жилета и страховочного троса, кататься вдвоем на доске, рассчитанной на одного, заплывать на судовой ход, да еще и в нетрезвом виде. Ветер и течение на Байкале обманчивы, а вода ошибок не прощает.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что потерянный тапочек чуть не унес две жизни. Спасатель МЧС уберег супругов от страшной гибели. Подробности здесь.