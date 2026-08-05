В Иркутске открылось иммерсивное арт-пространство «И-сторис». Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В Иркутске на острове Конный открылось арт-пространство «И-сторис» — шесть арт-объектов в виде окон, каждое из которых переносит в свою эпоху. Место обещает стать новой достопримечательностью: проект энергохолдинга Эн+ к 365-летию города позволяет увидеть, услышать и почувствовать, каким был Иркутск в разные годы.

Каждый арт-объект выполнен в стиле своего времени и погружает в атмосферу эпохи — ее звуки, детали быта, привычки людей. Узнать истории подробнее помогает QR-код, который открывает аудиозапись о буднях жителей города разных столетий.

— Выбирая подарок иркутянам в честь 365-летия Иркутска, мы хотели, чтобы он порадовал всех, кто любит свой город и гордится его историей. Надеемся, что иммерсивные инсталляции «И-сторис» найдут эмоциональный отклик у горожан разных возрастов — начиная с тех, кто мог слышать рассказы о первых годах Транссиба от старших родственников, или участвовал в комсомольских стройках, вплоть до малышей, которым предстоит написать новые главы истории города, — отметила директор по корпоративным коммуникациям Эн+ Елена Полетаева.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Итак, за первым окном можно найти историю основания Иркутского острога, далее идут эпоха декабристов, прибытие первого поезда Транссибирской магистрали и становление Иркутска одним из важнейших железнодорожных узлов Сибири. Четвертый арт-объект посвящен людям труда: он рассказывает о Всесоюзных ударных комсомольских стройках, росте производства и промышленности. Пятое окно, символизирующее настоящее Иркутска, представляет собой зеркало, в котором каждый прохожий может увидеть иркутянина сегодняшнего дня.

Особое место в экспозиции займет шестое окно, отражающее будущее, — его еще предстоит наполнить историями. Прислать свою идею о том, каким будет Иркутск через 50 лет, может каждый иркутянин. Предложения и варианты можно оставить на портале и-сторис.рф.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ реализует множество проектов для жителей Иркутска, даря им позитивные эмоции: новогодняя ель на бульваре Гагарина, поддержка фестивалей и концертов — в том числе с участием известных музыкальных коллективов, известные всему городу экологические акции и субботники, а также грантовый конкурс «Города со знаком плюс», который поддерживает культурные, социальные и экологические инициативы местных сообществ.