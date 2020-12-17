Землетрясение в Иркутске 17 декабря 2020: эпицентр - в Ольхонском районе. Фото: БФ ФИЦ ЕГС РАН

Землетрясение в Иркутске 17 декабря 2020 произошло в 1:43 по местному времени. Эпицентр находился в 17 километрах от поселка Бугульдейка в Ольхонском райне. Сейсмособытие в эпицентре эксперты оценили в 4 балла. В Иркутске сила подземных толчков достигала трех.

Землетрясение в Иркутске 17 декабря 2020 уже третье только за первый зимний месяц. Напомним, до этого в декабре регион трясло дважды – и оба раза 10 декабря – в 5.45 утра и в 22.20 вечера. Такая активность земной коры породила уже ряд шуток про иркутян в Сети: мол, жители Иркутской области с землетрясением встают, с землетрясением укладываются спать. Если толчки 10 декабря были 5-6 баллов и всех разбудили, то сегодня ночью три балла ощутили не многие.

«Слишком мало, чтобы меня разбудить», - вновь шутят сибиряки, а что еще остается делать?

Между тем, эксперты предполагают, что возможны повторные толчки.

- Это природа, она непредсказуема! – рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева.

Напомним, еще одно землетрясение, не на шутку перепугавшее жителей Приангарья, зафиксировано 22 сентября 2020 года. Тогда было 5-6 баллов. Как считают эксперты, разрушениями такие сейсмособытия для Иркутска не грозят. Однако, без последствий они не проходят: появляются трещины, осыпается штукатурка. После землетрясения в Иркутске 10 декабря в регионе пострадали 18 школ.

НА ЗАМЕТКУ!

Что нужно делать при землетрясении:

- соблюдать спокойствие;

- жителям нижних этажей выйти на улицу;

- жильцам на верхних этажах при толчках нужно вставать в дверной проем или санузел.

Чего нельзя делать при землетрясении:

- паниковать;

- пользоваться лифтами;

Еще больше советов от экспертов и спасателей, как подготовиться к землетрясению и что делать при толчках – здесь.

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