Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 декабря: 88% заразившихся COVID-19 в регионе уже выздоровели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 17 декабря. Врачи Приангарья продолжают бороться за жизнь и здоровье нескольких тысяч человек в больницах региона, помогают выздороветь проходящим амбулаторное лечение (их также не мало, более 5000). Количество случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области приближается к 37 000, радует, что большинство уже выздоровело, хотя, конечно, и у нас не обошлось без летальных исходов.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 17 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 17 декабря: выздоровели 88% зараженных в Приангарье

Такие данные предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По этому показателю Иркутская область находится на 4 месте среди субъектов России, входящих в Сибирский Федеральный округ.

Лучше всего ситуация в республике Алтай – там здоровы уже 96% заболевших, второе место с показателем в 92% делят республика Тыва и Алтайский край, на третьей строчке с 90% Омская область. У нас – 88% - и мы на четвертом месте. После идут Кемеровская область (86%), Новосибирская область и Красноярский край (у них по 83%). В Хакасии выздоровели пока только 79% зараженных, в Кемеровской области – 78%.

«В среднем этот показатель по Сибирскому Федеральному округу составил 86%», - отметили в ИЦК.

88% заразившихся COVID-19 в регионе уже выздоровели. Фото: ИЦК

Коронавирус в Иркутске, 17 декабря: завершается третий этап исследований иммунитета

В Иркутской области завтра, 18 декабря, будет завершен третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Анализы сдали практически все отобранные для исследований сибиряки из разных социальных и возрастных групп. Все с нетерпением ждут цифр.

Напомним, первый этап исследований прошел летом. Тогда ученые сообщили, что только у 5% жителей Приангарья есть антитела. В сентября число переболевших возросло, увеличился и популяционный иммунитет, его показатель осенью составил почти 13%. Насколько же он увеличился зимой – предстоит в ближайшее время посчитать экспертам.

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