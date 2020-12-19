Юпитер и Сатурн: когда и как посмотреть великое сближение планет в небе над Иркутском

Юпитер и Сатурн: когда и как наблюдать великое сближение планет в небе над Иркутском Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юпитер и Сатурн занимают умы тысячи астрономов-любителей на всей земле. Разглядеть великое сближение двух планет можно будет и в небе над Иркутском. Почему великое? Эти два газовых гиганта сближаются каждые 20 лет, но в последний раз так близко на небе они были видны 794 года назад – 4 марта 1226 года. За эти почти 8 веков было время, когда эти два небесных тела приближались к друг другу, но в это время их невозможно было наблюдать, например, как это было в 1623 или 2000 году, тогда сделать это помешало Солнце.

Юпитер и Сатурн: когда смотреть иркутянам

Пик сближения двух планет намечен на 21 декабря – в день зимнего солнцестояния. Планеты сблизятся на 0,1 градуса — это одна пятая диаметра полной Луны. Специалисты отмечают, что если смотреть на Юпитер и Сатурн в это время невооруженным глазом они предстанут пред взором яркой двойной звездой – «звездой солнцестояния».

- Смотреть нужно примерно с 18.00 до 19.30 , - рассказал КП-Иркутск профессор, старший научный сотрудник института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев. – Где искать? На западе, справа от Луны и ниже спутника Земли.

Юпитер и Сатурн: как смотреть в Иркутске

Сергей Язев советует наблюдать сближение Юпитера и Сатурна вдали от искусственных источников света, от города – от высоток, так как планеты видны на небольшой высоте над горизонтом. Важен будет и прогноз погоды, а именно - закроют ли небо облака. Сам профессор для того, чтобы увидеть это событие уехал в поселок Монды, где находится Саянская обсерватория ИСЗФ СО РАН и уже 19 декабря рассмотрел планеты.

- В телескоп уже сейчас все видно прекрасно: и кольца Сатурна, и спутники Юпитера, - восхищается Сергей Арктурович.

Как отметил ученых, на людей на Земле сближение этих гигантов не повлияет никак, все таки слишком далеко от нас они находятся.

Юпитер и Сатурн: можно и из дома

Как мы уже говорили, сближение планет 21 декабря будет видно невооруженным глазом. Однако, если вы хотите рассмотреть каждую деталь, заходите завтра, 20 декабря, на Ютуб-канал Иркутского планетария. Его сотрудники решили провести прямую трансляцию мини-парада планет для удобства - в выходной.

- Уже сейчас планеты достаточно близко и их можно наблюдать в одном поле зрения телескопа, поэтому мы проведем трансляцию в воскресенье, 20 декабря, - рассказал пресс-службе Иркутского планетария председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Юпитер и Сатурн: когда в следующий раз

Наблюдать Юпитер и Сатурн можно весь декабрь, но по отдельности, в поле зрения одного телескопа гиганты попадают на ограниченное время и только раз в 20 лет. Кстати, специалисты отмечают, что в следующий раз так же близко друг от друга планеты посмотреть можно будет 15 марта 2080 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08