Звезда фильма "Дылда" Виктория Мирошниченко: Внутри меня все перевернулось с ног на голову

Голливудские критики признали фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли одним из лучших фильмов года. Фото: кадр из фильма.

Российский фильм «Дылда», главную роль в котором сыграла иркутянка Виктория Мирошниченко, признан одним из лучших в 2020 году в США. Он включен в десятку лучших фильмов года по версии New York Times и ряда других американских изданий. Об этом в своем Instagram сообщил продюсер картины Александр Роднянский.

- Я уже писал о том, что голливудские критики и американские издания подводят итоги года, публикуя списки лучших фильмов года. Не могу удержаться от удовольствия и не поделиться с вами свидетельствами того, как принимают фильм молодого режиссёра знаменитые эксперты, - написал продюсер.

В своем посте он отметил, что лента о двух фронтовичках, вернувшихся в послевоенный Ленинград, занимает среди лучших фильмов 2020 года четвертое и седьмое место по версии критиков журнала New York Magazine. Критики важнейшего американского издания о кино Indiewire отвели «Дылде» шестое место в списке лучших кинокартин 2020 года и второе место – среди лучших международных фильмов.

А издание The Hollywood Reporter и вовсе поставило картину с иркутянкой в главной роли на первое место в своем топе лучших фильмов 2020 года.

Фильм режиссера Кантемира Балагова изменил жизнь актрисы Виктории Мирошниченко. Фото: кадр из фильма.

Напомним, премьера фильма «Дылда» состоялась 16 мая 2019 года на фестивале в Каннах. Роль фронтовой санитарки Ии стала для актрисы из Иркутска Виктории Мирошниченко дебютной и принесла ей мировую известность. Как признается иркутянка, фильм режиссера Кантемира Балагова изменил ее жизнь.

- У меня не случился шквал кинопредложений, зато случилась лавина фестивалей, премий, номинаций, наград, поездок в другие страны, фотосъёмок, интервью, новых знакомств, - рассказала корреспондентам «КП-Иркутск» Виктория Мирошниченко. – Меня не узнают люди на улицах, зато узнают режиссёры в театрах, и это, конечно, удивительное и новое чувство. Прихожу на пробы, кастинги в спектакли, и обо мне уже что-то знают, смотрят иначе.

Несмотря на то, что фильм получил две награды Каннского кинофестиваля и был номинирован на «Оскар», Виктория не считает себя известной персоной и даже рада этому. Как и тому, что «Дылда» получает такие высокие оценки и отзывы разных изданий и зрителей со всего мира.

- Я безумно рада, что имею отношение к этому фильму, к огромной команде, которая создавала его. Этот фильм – очень мощное событие, которое до сих пор со мной происходит и меняет меня, - говорит актриса.

По признанию Виктории, она думала, что после съёмок фильма изменится сразу и будет такой взрослой, сильной, счастливой. Но все получилось иначе.

Виктория Мирошниченко проснулась знаменитой после роли санитарки Ии. Фото: кард из фильма.

- После фильма, мне кажется, внутри меня все перевернулось с ног на голову и все внутренние органы поменялись местами, стали иначе работать и называться. Я полностью поменялась после съёмок. Теперь так и живу, по-новому. Спасибо, жизнь. Все идёт в какую-то правильную сторону, - сказала Виктория Мирошниченко.

А ведь всемирной славы могло и не быть, если бы в 11 классе Виктория, которая готовилась стать архитектором, не передумала и не выбрала профессию актрисы. Виктория увлекалась рисованием, даже занималась в центре изобразительного искусства, поэтому для ее родителей заявление о намерении поступать в Москву в ГИТИС стало полной неожиданностью. Целый год девушка готовилась к поступлению, в итоге ей удалось попасть на одно из четырех бюджетных мест ГИТИСа.

- Съемки в «Дылде» были тяжелые, всю осень и зиму дочь буквально разрывалась между учебой в Москве и работой в Питере, жила на два города, но все-таки выдержала, - говорит мама актрисы Ольга Мирошниченко. – Готовясь к роли, Виктория встречалась с блокадниками. Больше всего ее впечатлила 90-летняя старушка, у которой во время блокады умерли семь членов семьи. Но, несмотря на такую тяжелую судьбу, она сохранила веру в будущее.

Сейчас у Виктории Мирошниченко нет крупных киноролей, в основном она задействована в спектаклях. Но с коллегами по съемочной площадке «Дылды» сибирячка встречается регулярно, вместе они вспоминают, как делали первые дубли картины и поднимались на сцены фестивалей за наградами.

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