Эксперт рассказал, как сохранить елку подольше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ощущение праздника, волшебного настроения и ожидание чуда. Стоит наряженной новогодней елке появиться в доме, и вот оно, новогоднее настроение. А если деревце еще и живое и на всю квартиру распространяет дивный аромат хвои, - вот это самая настоящая сказка. Правда, многие от нее отказываются. Уже через неделю елки начинают осыпаться, увядать. Но так происходит, если не соблюдать простейшие правила ухода за живым деревцем. Как сохранить елку? Расскажет «Комсомолка».

- Покупайте на базаре только свежесрубленную ель, - рассказывает "КП"-"Иркутск" декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. – Определить это очень легко. Во-первых, нужно посмотреть на сруб. Если он свежий, на нем проявится смола. Если сруб сухой и не яркий, значит, ель срезали где-нибудь в первых числах декабря. Каких размеров брать дерево? Лучше всего средних – желательно до 2 метров высотой. Слишком маленькие и слишком высокие простоят гораздо меньше времени.

Следующий этап не менее маловажный пункт – хранение. Если хотите как сохранить елку подольше, не заносите деревце с мороза сразу в теплую квартиру. Пусть она некоторое время постоит где-нибудь в прохладном месте - подъезде или в гараже, на балконе или лоджии. Далее определите правильное место в комнате. Большая ошибка ставить ель рядом с батареями или обогревателями. Получится резкий температурный перепад, а значит, иголки начнут быстро осыпаться. Так ваша красавица и до Рождества не дотянет.

- Главное, не забудьте поставить ель в воду комнатной температуры, - продолжает Аркадий Матвеев. - Затем ежедневно опрыскивайте ее из пульверизатора, и, конечно, меняйте воду. Соблюдая эти простые правила, ваша елка до марта, конечно, не простоит, но около месяца радовать нарядным видом точно будет. А к советам из интернета – добавить в воду аспирин или лимонную кислоту, я отношусь скептически, они малоэффективны.

Вооружились советами как сохранить елку? Выполняйте их и пусть новогодняя красавица останется с вами подольше.