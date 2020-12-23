Завершился третий этап исследования на коллективный иммунитет к COVID-19.«Болел я коронавирусом или нет?» - такой вопрос, пожалуй, хоть раз приходил на ум каждому.И неудивительно. Зараза ведь у всех проявляется по-разному. Одни попадают в больницу с жаром и пневмонией, другие не замечают, как переболели бессимптомно. Ответ дают анализы на антитела к COVID-19: если они имеются, значит, организм столкнулся с инфекцией и успешно ее победил.Так вот, каждый четвертый житель Иркутской области уже имеет защиту. Это выяснили во время третьего этапа исследования на коллективный иммунитет к коронавирусу. Напомним, оно проводится в 25 регионах страны с июля. Участвуют добровольцы всех возрастов - в основном те, у кого не была подтверждена инфекция.В Приангарье в исследовании поучаствовали 2674 человека из 15 территорий области. Коллективный иммунитет с каждым этапом увеличивался в два раза. В августе антитела нашли у 5,8%, в октябре - у 12%, а в декабре - уже у 25,4%.- Устойчивее всего на третьем этапе оказались жители Приангарья в возрасте 60-69 лет - почти 30% из них имеют антитела к коронавирусу, - рассказывает «КП»-Иркутск директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. - Также иммунитет сформировался у 28% людей в возрасте 40-49 и 50-59 лет. А вот среди детей младше 17 лет антитела нашли менее, чем у 20%.Что интересно, летом защищеннее всех, наоборот, были подростки 14-17 лет.Есть различия и по территориям. Иммунная прослойка «толще» всего в Иркутске, Ангарске и Братске - от 25,5% до 29,9%. Это как раз те территории, где больше всего случаев заражения. А «тоньше» всего эта прослойка в Усть-Илимске, Тайшете, Саянске - от 18,5% до 22,8%.- Начинается масштабная вакцинация против ковида. Кто перенесет болезнь, кто сделает прививку - и в сумме будут достигнуты те самые 60-65% коллективного иммунитета, при которых считается, что пандемия побеждена, - сказал Сергей Балахонов. - Добавлю, что антитела в крови, по нашим данным, сохраняются до 3,5-4,5 месяцев. Затем они исчезают, но зато остается иммунная память. Это значит, что если человек заразится повторно, то клетки организма экстренно выработают новые антитела для борьбы с коронавирусом. Такая защита сохраняется гораздо дольше - до двух лет. Ставить ли вакцину от коронавируса, если в крови есть антитела? Решается в каждом конкретном случае, чтобы не спровоцировать аллергию. Но если после болезни прошло достаточно времени, и защита организма уже снижается, то вакцина нужна. Не случайно ведь от гриппа прививаются каждый год.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08