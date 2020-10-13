Эксперты рассказали, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области вырос вдвое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершен второй этап массового тестирования жителей Иркутской области для определения уровня популяционного иммунитета к коронавирусу. И он показал вполне оптимистичные цифры. В нашем регионе растет число тех, кто имеет антитела к COVID-19. Если после первого этапа исследования в июне-июле иммунитет нашли у 5,8% жителей Приангарья, то сейчас эта цифра составляет более 12%.

- Самый высокий уровень серопревалентности (показателя коллективного иммунитета) мы обнаружили у детей и подростков в возрасте от 1 до 17 лет, - рассказывает «КП»-«Иркутск» доктор медицинских наук, профессор, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. – Он составляет уже 20%. Эта же группа лидировала и на первом этапе проекта. На втором месте возрастная категория 60-69 лет, на третьем – 18-29 лет, затем 40-49. Самые низкие показатели коллективного иммунитета к короновирусу у жителей региона в возрасте 30-39 лет и старше 70.

Если говорить о территориях, то самый высокий уровень иммуной прослойки у жителей Иркутского района — 19,5%. Меньше всего иммунитета у жителей Ангарска, всего 5 %.

- За короткий промежуток времени, произошли серьезные изменения, - продолжает Сергей Балахонов. - У динамики накопления антител в Иркутской области явно положительный сдвиг. Есть перспектива, что это повлияет на динамику развития эпидемиологического процесса.

По словам Сергея Балахонова, положительная динамика коллективного иммунитета к инфекции наблюдается и в других регионах страны, где выполняется этот проект. Иркутская область находится среди лидеров.

Добавим, что заключительный третий этап исследований на антитела к коронавирусу пройдет в ноябре-декабре.

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