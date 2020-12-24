И вновь в Иркутской области отравились дети. На этот раз в одной из школ Шелехова. Утром 24 декабря семеро ребят почувствовали себя нехорошо. Симптомы, как при отравлении. Троих родители срочно отвезли в больницу, а четверым вызвали врача на дом. Выяснилось, что у них острая кишечная инфекция. Где подцепили? Предстоит узнать специалистам.- Сотрудники Роспотребнадзора обследуют образовательное учреждение, в том числе пищеблок, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, - рассказали в СУ СК России по Иркутской области. - Следователи изучают документацию о поставщиках продуктов питания, опрашивают персонал. Начата доследственная проверка.Дети лечатся дома, в больницу, к счастью, никто из них не попал.Напомним, в начале декабря отравились 40 малышей и сотрудников детсада в Ербогачене, что на севере Иркутской области. Там произошла вспышка сальмонеллеза из-за неправильно приготовленных куриных котлет.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08