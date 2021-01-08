Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 января. Число заболевших в Приангарье составляет уже - 42908 человек. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 263 сибиряка. От COVID-19 скончались 1 431. Есть и позитивные новости: число победивших опасную инфекцию уже 37 202. Однако прирост новых случаев продолжается.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 января: в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения коронавирусом при посещении бани или сауныПо словам специалистов, во время визита, прежде всего, нужно обратить внимание на место, где размещена баня. Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях.- Не рекомендуем посещать баню или сауну, если она находится в жилом многоквартирном доме, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - Так как при расположении бани в жилом доме практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму.В помещениях бани или сауны необходимо поддерживать оптимальную температуру (в раздевальной – температура воздуха 25 – 28°C, в мыльной – не ниже 25°C). Кроме этого, в помещениях, где бывают посетители, не должен находиться уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства. В помещениях бани или сауны не должен складироваться мусор. При посещении бани или сауны с бассейном также необходимо обращать внимание на сильный и резкий запах хлора, который свидетельствует о гиперхлорировании воды и возможных последствиях для организма человека — аллергических реакциях.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 января: областной центр в антилидерах по заболеваемостиВ Иркутске на 8 января вновь больше всего заболевших коронавирусом за время пандемии - 15771 человек. Здесь же сохраняется самый высокий прирост новых случаев заболевания инфекций. За сутки в областном центре подтвердилось еще 85 заражений.Добавим, что на втором месте по числу подхвативших COVID-19 в Иркутской области - Ангарск, на третьем - Братск.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще 263 человека заразились коронавирусом в Иркутской области (Подробности)От коронавируса умерли еще 11 жителей Иркутской области (Подробности)