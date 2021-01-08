Еще 11 жителей Иркутской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. С весны, когда COVID-19 начал распространяться по Приангарью, у нас скончался уже 1 431 человек. Еще 191 умер от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 1 человек. Такие данные на 8 января привел оперштаб правительства Иркутской области.Что касается заболевших, то рост инфицированных также продолжается. За сутки опасную болезнь подхватили еще 263 сибиряка. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 42 908 заболевших. Госпитализировано сейчас 2 746 жителей Приангарья.Есть и приятные новости. 37 202 жителя Иркутской области уже победили болезнь. К 8 января вылечились еще 157 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще 263 человека заразились коронавирусом в Иркутской области (Подробности)Прилетающих в Бурятию обязали сдавать тест на коронавирус (Подробности)Коронавирус не уйдет, а дистант будет вечным: что ждет нас в 2021 году (Подробности)