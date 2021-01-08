В Иркутской области не останавливается рост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки опасную инфекцию подхватили еще 263 человека. 85 из них проживает в Иркутске, 22- в Иркутском районе. Таким образом, за все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 42 908 заболевших. Госпитализировано на данный момент 2 746 сибиряков. В больницы отправились еще 35 зараженных. Такие данные 8 января приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.Увы, но растет и число умерших. За сутки от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Общее число жертв инфекции – 1 431. Еще 191 умер от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 1 человек.Что касается приятных новостей, то 37 202 жителя Приангарья уже победили болезнь. Вылечились еще 157 инфицированных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрилетающих в Бурятию обязали сдавать тест на коронавирус (Подробности)Полицейский в Рождество спас четырех человек на пожаре (Подробности)