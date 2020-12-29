Вся Бурятия продолжает следить за судьбой 20-летней жительницы Улан-Удэ Татьяны, которую 23 декабря искусала свора бродячих собак. Напомним, «Комсомолка» рассказывала про этот страшный случай. Все произошло утром 23 декабря, когда девушка спешила в поликлинику, на прием к стоматологу. Но не успела она отойти от своей калитки, как на нее набросились бродячие псы. Около 8-10 голодных и злых животных, с разбега накинулись на Татьяну и повалили ее на снег. Отбиться от них шансов не было Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы из дома напротив не выскочила соседка. Она стала бить палкой по забору. На шум и крики начали выходить люди. Псы бросили растерзанную жертву, а жители занесли Таню в дом и вызвали врачей.- Раны у Тани страшные, - рассказывала \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" тетя девушки Альбина. - Лица практически нет… Все тело искусано. Все перевязки делают под наркозом, настолько больно.Неравнодушные жители Бурятии и соседних регионов открыли сбор помощи Татьяне. Из-за страшных ран девушке понадобятся серьезные операции, в том числе пластические. За лечением Тани лично следит министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Бурятии Алексей Цыденов. Так что, главное - чтобы молодой здоровый организм девушки справился. Со всем остальным помогут лучшие доктора страны.Кстати, 28 декабря, прошла очередная телеконсультация по вопросам организации дальнейшего лечения. В ней участвовали ведущие специалисты ФГБУ \\"НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского\\" Минздрава России во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом Минздрава России Амираном Ревишвили. Принято решение, что вскоре пострадавшую доставят на лечение в Москву.- Вылет спец бортом состоится в ближайшее время, - сообщили в минздраве Бурятии. - Правительство Бурятии выделит деньги для этого авиаперелета. Предстоит большая работа и поэтапное восстановление пострадавшей девушки.- Специалисты РКБ им. Н.А. Семашко проделали колоссальный труд по спасению девушки с применением методов интенсивной терапии на современном оборудовании, - отметил работу бурятских коллег заведующий Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России Артем Клеузович. – Мы приняли определенную коррекцию в терапии. Состояние Татьяны остается тяжелым, но стабильным.Добавим, что к этому делу подключился и СК Бурятии. Следователи проводят проверку. Они анализируют сведения о том, как выполняются контракты по регулированию численности бездомных животных, а также исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение.КОНКРЕТНОКак помочь покусанной девушкеРеквизиты карты матери пострадавшей смотрите по ссылке здесьЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)Так больно, что перевязки делают под наркозом: на помощь девушке из Улан-Удэ, на которую напала свора собак, летят врачи из Москвы (Подробности)