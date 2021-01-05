Жить в частном доме комфортно - многие оценили это во время карантина из-за пандемии. Свежий воздух, больше пространства, чем в квартире, свой дворик. Поэтому в 2020-м спрос на загородное жилье заметно подскочил. Соответственно, выросли и цены: в Иркутской области за год такая недвижимость подорожала на 4,7%, и сейчас стоит в среднем 3,8 миллиона рублей. Такая же картина во многих крупных городах.- Пик спроса пришелся на лето, когда интерес к домам и дачам вырос на 20-25% по сравнению с прошлым летом, - прокомментировал гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Достойные предложения - с удобным подъездом, подведенными коммуникациями и городскими удобствами - раскупали довольно активно. Однако на рынке домов остается масса неликвидного предложения.Действительно, если посмотреть на сайтах объявлений, то вблизи Иркутска продается много дач - они стоят в пределах миллиона рублей, но неблагоустроенные, жить там можно только летом. Если хочется насовсем переехать в загородный домик, то комфортный и не слишком дорогой вариант придется как следует поискать.- По всей видимости, в следующем году спрос на индивидуальные дома сохранится на высоком уровне, - предполагает эксперт. - Если правительству удастся выделить значительные объемы средств на сельскую ипотеку и запустить программу ипотеки с господдержкой на индивидуально-жилищное строительство, это дополнительно поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти.К слову, еще в 2019 году частные дома, наоборот, дешевели.КОНКРЕТНОПочем загородный домик в Сибири*Регион, средняя стоимость частного дома (млн руб.), изменение цены за годТюменская область 4,7 12,2%Новосибирская область 3,9 -1,4%Иркутская область 3,8 4,7%Томская область 3,4 14,1%Красноярский край 3,4 -5,9%Республика Алтай 2,9 12,1%Тыва 2,9 55,4%Забайкалье 2,7 19,2%Бурятия 2,7 8,7%Омская область 2,5 2,1%Хакасия 2,3 -0,7%Алтайский край 2,3 -9,1%Кемеровская область 1,9 -5,3%*По данным портала \\"Мир квартир\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРиелторы рассказали, когда спадут цены на квартиры в Иркутске (подробности)