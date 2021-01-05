Помните услугу «крутой старший брат», которую иркутянам предлагали в интернете? Ее автор, 31-летний Артур, придумал еще одну - «парень на прокат» для одиноких девушек. И тут речь не о том, чтобы, например, вешать полочки в квартире и чинить трубы, как это делает «муж на час».- Я долго работал в женском коллективе и заметил, что девушки расстраиваются, если им нечего рассказать подругам о личной жизни, - рассказывает «КП»-Иркутск Артур. - И вот решил помочь одиноким дамам. Только представьте: сначала в офис доставляют огромный букет цветов от «таинственного поклонника», а вечером он (то есть я) забирает с работы на автомобиле. Уверен, коллеги обзавидуются!А если родные и друзья засыпают вопросами в духе: «Ну когда ты уже выйдешь замуж?!», то он готов разыграть роль ненаглядного. Скажем, сходить в качестве парня на вечеринку или семейный ужин, пообщаться с близкими. Как «парочка» познакомилась, кто он по профессии, какие у них планы на совместное «будущее» - вся легенда обсуждается заранее.Поскольку он холост, никто не против такой необычной подработки. Но на вопрос, что, если клиентка после встреч захочет встречаться не понарошку, а всерьез, Артур отвечает, что об этом даже не думал.- Скажу сразу: на интим - табу! Только рабочие отношения и не более того, - бойко говорит автор объявления. - Цена вопроса - тысяча рублей. Кстати, девушки уже звонят, интересуются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Моя девушка не боится меня отпускать на работу\\": сибиряк придумал услугу \\"собутыльника по вызову\\"Посидеть, пообщаться и выпить с «другом на час» можно за 800 рублей (подробности)