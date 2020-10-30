За год суммы потребительских кредитов, которые берут иркутяне, выросли на 18,8%

В среднем на одного заемщика выдают 192 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эх, вот бы ремонт в квартире сделать… Да и мощный ноутбук для работы не помешало бы прикупить…» - комфорта хочется всегда, а если из-за пандемии дом на время стал «офисом», то тем более. Только вот на технику и новую обстановку нужны деньги, а где разом взять крупную сумму? Многие, как и до коронавируса, влезают в долги перед банком. Суммы потребительских кредитов, которые иркутяне брали в сентябре, по сравнению с прошлым годом выросли на 18,8%! В среднем на одного заемщика выдают 192 тысячи рублей.

- Самый большой размер потребкредитов в Москве - 492,6 тысячи, Ханты-Мансийском автономном округе - 371,5 тысяча, Московской области - 354,3 тысячи, Санкт-Петербурге - 350,3 тысяч, а также в Ленинградской области - 256,5 тысяч, - рассказывают в Национальном бюро кредитных историй. - А самый серьезный рост суммы за год - в Ханты-Мансийском АО, Приморском крае, Омской области, Башкортостане и Алтайском крае.

Денег занимают больше, но не всем. После весеннего карантина банки осторожничают и дают кредиты только «проверенным» клиентам. Если кредитная история сносная, то одобрят сумму покрупнее. А иногда заемщикам, которые почти расплатились, банки тут же предлагают новый потребительский кредит: мол, денег дадим побольше, ежемесячный платеж снизим, а срок уплаты - увеличим.

А если человек и так в долгах, как в шелках, то могут отказать. Поэтому число кредитов, наоборот, упало. В этом году с июля по сентябрь иркутянам выдали 81,7 тысячи потребительских займов, а в прошлом - 111,6 тысячи.

- Тем не менее, закредитованность населения растет с каждым месяцем, - комментирует арбитражный управляющий из Иркутска Анатолий Антонцев. - Пандемия сильно повлияла на платежеспособность. Многие вынуждены влезать в новые долги, чтобы покрыть старые. Если раньше многие худо-бедно, помаленьку, но закрывали кредиты, то сейчас им совсем нечем платить. Поэтому иркутяне значительно чаще, чем в прошлом году, обращаются с просьбой помочь им списать займы. Делать нечего - подают на банкротство. Это слово больше не вызывает смущений, просто потому что другого выхода не остается. Плюс недавно упростилась процедура банкротства для тех, у кого долгов не больше, чем на 500 тысяч. Сейчас для многих это спасение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Займы «до зарплаты» тоже выросли

В долг до зарплаты жители Приангарья берут в среднем 7145 рублей. С апреля по август сумма выросла на 2,1%. Эксперты говорят, причина роста в том, что во время весеннего карантина многие урезали расходы и старались избегать новых долгов. А к концу лета снова стали брать микрозаймы.

- Наибольший средний «займ до зарплаты» в августе зафиксирован в Москве, Ростовской области, Санкт-Петербурге, а также в Белгородской области и Краснодарском крае, - добавили в Национальном бюро кредитных историй. - Самую высокую динамику по сравнению с апрелем продемонстрировали Москва, Краснодарский и Красноярский края, а также Ростовская и Кемеровская области.

КОНКРЕТНО

Суммы потребительских кредитов, которые берут в Сибири

Регион Сентябрь 2020 (тыс. рублей), Сентябрь 2019, Рост (%)

Новосибирская область 231,5 194,1 19,3%

Красноярский край 229,6 181,3 26,6%

Тюменская область 226 198,8 13,7%

Омская область 218,9 169,2 29,4%

Иркутская область 192,3 161,8 18,8%

Кемеровская область 186,3 148,5 25,4%

Алтайский край 160,2 126,1 27%

Суммы микрозаймов

Регион, Август 2020 года, Апрель 2020 года (руб.), Рост

Новосибирская область 8701 8298 4,9%

Тюменская область 8152 8029 1,5%

Красноярский край 7700 7077 8,8%

Алтайский край 7307 6818 7,2%

Иркутская область 7145 6997 2,1%

Кемеровская область 6389 5910 8,1%.

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