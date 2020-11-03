Иркутянин, который изнасиловал и задушил попутчицу на Александровском тракте, приговорен к 20 годам заключения

Убийца в зале суда. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

В Иркутске поставлена точка в резонансном деле об убийстве 25-летней женщины. 23 мая 2020 года на Александровском тракте иркутянку убил водитель грузовичка, который согласился подвезти ее. 3 ноября Иркутский областной суд вынес извергу приговор сразу по нескольким статьям. Примечательно, что в этот день преступнику исполнилось 45 лет.

- Мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и Иркутского областного суда. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории. 23 мая женщина на попутках отправилась с нулевого километра Александровского тракта в село Еловка. Но до места назначения так и не добралась. Искали ее всем городом. Ориентировки были опубликованы в пабликах в соцсетях.

Оказалось, женщина успешно доехала до деревни Урик. Там около нее остановился водитель грузовика, который предложил подвезти ее. Она, не ожидая опасности, согласилась и села в машину. Проехав несколько километров в сторону Еловки, мужчина неожиданно свернул с трассы, заехал в лес, где жестоко изнасиловал попутчицу. Испугавшись, что та отправится писать заявление в полицию, изверг связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика.

- Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай», - позже рассказывал преступник на допросе. - Я свернул на трассу и направился в сторону города. По дороге решил убить ее.

По словам убийцы, он задушил женщину, забрал ее украшения на 100 тысяч рублей, а затем хладнокровно закопал ее тело и сумку. Потом спокойно поехал в город. Полицейские вычислили подходящую по описанию машину среди 933 похожих, зарегистрированных в Иркутской области. Также помог заправщик АЗС, который видел, как незадолго до исчезновения, женщина садилась именно в грузовик. Задержали преступника 26 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочек отвлекаем от разговоров про маму как можем»: муж пропавшей 25-летней иркутянки рассказал о ее исчезновении (Подробности)