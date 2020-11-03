«Мама на небе»: муж иркутянки, убитой попутчиком на трассе, рассказал, как дочери переживают трагедию

Погибшая Надежда Полякова. Фото: соцсети.

Маленькие дочки 25-летней иркутянки Надежды Поляковой, которая в мае этого года погибла от рук изверга, теперь подолгу разглядывают маму на старых фото и видео. И плачут. Муж Надежды Руслан, до сих пор тяжело переживающий трагедию, так и не решился сказать детям, что ее больше нет. Помогла бабушка, которая призналась девочкам, что Надежду убил плохой дядя.

Почти полгода назад эту трагическую историю обсуждал весь Иркутск. Утром 23 мая Надежда Полякова бесследно исчезла после того, как отправилась в село Еловка к дочерям, которые гостили у бабушки с дедушкой. Но, до места назначения так и не добралась. Искали ее всем городом. Ориентировки были опубликованы в пабликах в соцсетях. Спустя два дня наспех закопанное тело нашли в лесу, недалеко от Еловки. Как ее убивали, вскоре стало известно. Преступление потрясло своей жестокой обыденностью.

Итак, 23 мая, около 10 утра, Надежда доехала на маршрутке до нулевого километра Александровского тракта, там решила выйти и поймать попутку. А буквально через час ее телефон стал недоступен…

- Мы всегда ездили в Еловку только вместе, либо мой отец приезжал и забирал Надю, - рассказывал тогда ее муж Руслан. - Но в этот раз у него не получилось, а я был в рейсе, работаю дальнобойщиком и находился в командировке в Чите. 23 мая жена позвонила мне и сказала, что поедет одна. Я и не думал, что она станет ловить попутку.

Куда вам? До Еловки? Давайте подвезу!

Село Еловка находится на Александровском тракте по дороге на Усть-Уду. Причем трасса проходит прямо через населенный пункт – проблемы с транспортом нет, через Еловку проезжают много маршруток. Но Надежда почему-то решила, что быстрее на попутках. Благополучно добралась только до деревни Урик, а там надо было пересеть Прошла немного по трассе мимо АЗС, и начала голосовать. Ее видели люди — заправщик, другие водители. Что опасного?

- Куда вам? До Еловки? Давайте подвезу! - сказал водитель белого грузовичка, который первым притормозил у Надежды.

Надежда легко согласилась и села в машину. Проехав несколько километров в сторону Еловки, мужчина неожиданно свернул с трассы, заехал в лес, прямо в салоне накинулся на попутчицу, и жестоко изнасиловал ее. А потом, испугавшись, что придется отвечать, изверг связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика. У Надежды просто не хватило сил, чтобы выбраться и убежать.

- Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай», - позже рассказывал преступник на допросе. - Я же выехал на трассу и поехал в сторону города. По дороге решил, что надо убить ее.

Он хладнокровно задушил женщину, забрал ее украшения, а затем закопал ее тело и сумку. А потом ...спокойно поехал на своем грузовичке в город.

Убийца на заседании суда. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Убийца так и не смог объяснить, почему расправился с Надеждой

Многие видели, как красивая молодая женщина садилась в белый грузовик. Помогли свидетели, помог заправщик АЗС. Полицейские вычислили подходящую по описанию машину среди 933 похожих, зарегистрированных в Иркутской области.

Убийцу задержали через три дня после того, как он расправился с Надеждой, 26 мая. При обыске нашли 20 кг. наркотиков. Следствие длилось почти полгода. Ему грозил срок вплоть до пожизненного. 3 ноября, в день, когда извергу исполнилось 45 лет, он услышал приговор суда.

- Мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах силовых ведомств Иркутской области. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо этого, после отбытия срока, он будет ограничен в свободе на 1 год 10 месяцев.

Муж погибшей Руслан говорит, что апелляций не будет. Говорит, устал от судов, от вида убийцы за решеткой. Хотя считает, что срок маловат.

- Меня бы не устроил даже пожизненный срок для него, - сразу после суда, тяжело говорит муж Надежды Руслан. – Считаю, что здесь справедлива была бы только смертная казнь. Но, у нас мораторий. Более суровый приговор заставил бы призадуматься других.

К слову изверг, по словам Руслана, так и не смог объяснить, зачем он все это натворил. Зато раскаялся, и принес свои извинения.

- Это и стало «смягчающими обстоятельствами», - продолжает Руслан. - А еще то, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Но, мне никакие извинения не нужны. Миллион жизней этого человека не стоят одной жизни Надежды и не заменят детям мать.

Сам Руслан продолжает мотаться по командировкам. После каждого рейса он мчится к дочкам, за которыми сейчас присматривает бабушка. А когда девочки видят фото или видео Надежды, они начинают дружно кричать: «Мама на небе, мама на небе…»

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