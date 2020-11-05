Традиционные китайские блюда с доставкой на дом предлагают в Иркутске. Фото: Елена Соколова

В Иркутске появилось предприятие, которое выпускает замороженные полуфабрикаты по традиционным китайским рецептам и доставляет их на дом. «Золотой Ключ» - молодая динамично развивающаяся компания. Ее миссия - познакомить как можно большее количество людей с настоящим вкусом еды из Поднебесной.

Продукция выпускается под маркой «Мамины рецепты», и это неслучайно. Рецептура полуфабрикатов разработана с заботой о потребителе. В процессе изготовления используют только натуральное сырье. Исключены консерванты, красители, усилители вкуса, ароматизаторы с маркировкой «Е».

На предприятии установлено современное оборудование, включая автоматизированные линии лепки пельменей и поз. Также здесь используется система мгновенной «шоковой» заморозки, при которой продукция сохраняет до 97% полезных свойств.

Фото: Елена Соколова

Благодаря традиционной китайской рецептуре и оптимальному сочетанию нескольких видов мяса, овощей, специй и тонкого теста, пельмени и позы под маркой «Мамины рецепты» придутся по душе всем любителям домашней кухни.

Кстати, пельмени - это любимая праздничная еда китайцев. Считается, что они символизируют достаток. Полуфабрикаты, выпускаемые на предприятии «Золотой Ключ», содержат различные полезные начинки. Это чеснок, морковь, сельдерей, имбирь, пекинская капуста, древесные грибы, лук, редька, черемша…

Фото: Елена Соколова

Всего компания предлагает восемь видом пельменей. Среди них есть весьма оригинальные. Например, с начинкой из свинины с крахмальной лапшой. Необычное сочетание ингредиентов и тонкое тесто дадут возможность познакомиться с колоритом азиатской кухни и никого не оставят равнодушным. Помимо лапши начинка включает пекинскую капусту, древесные грибы, имбирь, чеснок, масло растительное, соевый соус, соль.

Еще одно интересное сочетание вкусов - пельмени «Свинина с черемшой». Их яркий и насыщенный вкус будто переносит в таежные места. В составе блюда - свинина, черемша, яйцо куриное, масло растительное, имбирь, соевый соус, чеснок, соль.

В ассортименте есть и гастрономическая классика - пельмени «Говядина с луком». В начинке - говядина, лук репчатый, масло растительное, соевый соус, имбирь, чеснок, соль.

Также под маркой «Мамины рецепты» выпускают три вида поз с начинками из говядины с редькой, свинины с пекинской капустой и грибами, свинины с сельдереем.

В дополнение предлагается домашняя лапша.

Фото: Елена Соколова

Заказы на традиционные китайские полуфабрикаты принимаются каждый день с 10.00 до 18.00. Если стоимость выбранных товаров превышает 2000 рублей, то доставка в пределах Иркутска будет бесплатной. Есть доставка и за город, а также возможность забрать заказ самостоятельно. Благодаря «Маминым рецептам» можно удивить родных и близких необычными вкусами привычных блюд, разнообразить повседневное меню. Кроме того, полуфабрикаты конечно же облегчают жизнь хозяйкам, с их помощью на приготовление обеда или ужина уйдет не более 10 - 15 минут.

Фото: Елена Соколова

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