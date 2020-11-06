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Коронавирус Covid-19

Переболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выписан из больницы

Глава Приангарья продолжит работу дистанционно
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Переболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выписан из больницы

Переболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выписан из больницы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 6 ноября выписался из больницы после перенесенного коронавируса. Под наблюдением врачей он находился полторы недели.

- Игорь Кобзев чувствует себя хорошо, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – В ближайшее время он будет работать дистанционно.

Напомним, Игорь Кобзев получил положительный анализ на COVID-19, 26 октября. Тогда сообщалось, что губернатор чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Правда, через день Игоря Кобзева в стабильном состоянии госпитализировали. Это объяснили тем, что главе области нужно находиться под наблюдением медиков.

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области тем временем продолжает увеличиваться. По данным оперативного штаба правительства региона, на 6 ноября, зарегистрировано еще 253 случая заражения. Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Приангарье возросло до 26 014 человек.

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