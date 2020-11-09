Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 ноября: 320 новых мест откроют к 20 ноября

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 9 ноября. С каждым днем количество новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе увеличивается. Область перешла уже отметку в две с половиной сотни заболевших за сутки. Каждый день встает вопрос об обеспеченности региона лекарствами, о местах в больницах, ведь выздоравливает ежедневно меньше сибиряков, чем тех, что узнают о том, что больны COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 9 ноября:

26 772 - число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе;

252 - случая подтвердилось за сутки;

4518 человек (+190 за сутки) госпитализированы;

20 695 (+14) выздоровели;

556 (+12) умерло от COVID-19;

124 (+1) инфицированных умерло от иных заболеваний.

Коронавирус в Иркутской области, статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 9 ноября: количество мест в больницах увеличат к 20 ноября

В медучреждениях Приангарья сейчас для больных COVID-19 открыто 5061 коек. На данный момент заполнены они на 85%. И хотя 15 % коечного фонда в данное время остаются свободными, лечение коронавируса – дело не быстрое, статистика говорит о том, что места будут еще нужны.

«Министром здравоохранения Михаилом Мурашко поставлена задача довести резерв коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, до 20%» - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – «Все пациенты с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся в кислородной поддержке, должны быть незамедлительно обеспечены медпомощью в стационарных условиях».

Сегодня, 9 ноября, начнет свою работу ковидный госпиталь на базе Ангарского перинатального центра. В нем – 130 коек, 97 из которых будут обеспечены «кислородом». Необходимое оборудование в центр уже поступило. Монтаж необходимых систем заканчивается и в медсанчасти ИАПО, там будет еще 60 мест для зараженных. К 20 ноября в регионе появится 320 свободных коек для заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Иркутске, 9 ноября: тестирование станет масштабней

До 15 увеличат количество лабораторий, где можно будет сдать тест на COVID-19. К 15 декабря возможное количество анализов за сутки станет больше чем в полтора раза.

Сейчас тестирование за день проходят чуть более тысячи человек, к середине декабря их ожидаемое количество будет 16 485. Половина из них будут бесплатные (за счет бюджета), вторая часть – за деньги. На данный момент в Приангарье работает 13 лабораторий.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 ноября

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