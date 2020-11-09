Интернет-магазин «Ирмаг» (IRMAG.RU): товары для дома, свежие продукты, подгузники и другое необходимое с доставкой на дом

Фото: архив компании

. В честь этого события компания подготовила акцию «10 недель».

Начиная с 10 ноября 2020 года и до 12 января 2021-го включительно, каждый вторник в 17.00 10 известных медийных персон города - Алена Малышева, Денис Гук, Иван Вильчинский и другие - будут в прямом эфире в «Инстаграме» поздравлять интернет-магазин. В это же время состоятся розыгрыши призов, среди которых 40 комплектов сертификатов на 3 тысячи рублей на любые покупки в «Ирмаг», бьюти-боксы от косметических брендов, корзина мясных деликатесов к новогоднему столу от Ангарского мясокомбината, годовой запас продукции «Лактовит».

Фото: архив компании

Как рассказали представители компании, с началом пандемии спрос на услуги интернет-магазина «Ирмаг» начал расти и с марта по июнь увеличился в три раза.

- С ростом заказов мы успешно справились. Курьерская служба существует давно, работа отлажена, поэтому все привозили вовремя. Также мы начали предоставлять услугу бесконтактной доставки, предлагать популярные в период эпидемии товары, в том числе антисептик «Анаведин», хорошо зарекомендовавший себя на рынке, - отметили в компании.

Одна из фишек интернет-магазина «Ирмаг» - формат работы «Свежее-свежего». Это прямые поставки от местных производителей и фермеров. Продукция, заказанная на сайте Irmag.ru, будет с сегодняшней датой производства, максимум вчерашней.

Фото: архив компании

- Продукция нигде не лежит, не хранится на складах, а прямо с производства доставляется заказчику. Мы работаем с такими поставщиками, как Ангарский мясокомбинат, Детская молочная кухня, «Лактовит», «Иркутский сыровар», а также с фермерами и производителями хлеба, - сообщили представители интернет-магазина.

До 50% покупки можно оплатить фантиками - бонусами, которые начисляются при заказах. Скидки на продукцию в «Ирмаге» достигают до 60%. Акции проводятся совместно с поставщиками и пользуются большой популярностью среди клиентов. Доставку интернет-магазин «Ирмаг» осуществляет не только в пределах Иркутска, но и за город, в пределах 27 км. Доставка будет бесплатной, если сумма заказа составит 699 рублей и выше. Также в Иркутске открыто 14 удобных точек самовывоза, куда можно заказать продукцию на любую, даже самую минимальную сумму.

Фото: архив компании

Заходите на сайт irmag.ru и попробуйте сделать заказ. Это быстро, удобно и безопасно!

Адрес: Иркутск, пер. Восточный, 8

Телефон: 8 (3952) 560-565

Сайт: https://irmag.ru/

Мы в соцсетях: https://www.instagram.com/irmag.ru/

На правах рекламы.