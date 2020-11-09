«С днем рождения, Александра Николаевна!»: Сибирь поздравляет великую Пахмутову. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

- Какие песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова мы пели в то время? Да все! В годы строительства Братск был молодым, веселым и задорным. А гитара - нашим спутником и а на отдыхе, и в походах. Как можно было строить город и не петь этих песен? Они же про нас! , - думаю, все ветераны строительства Братска подпишутся под словами Валентины Сальниковой.

Великие певцы комсомольских строек, сложившие эпопею строительства ГЭС в песнях, отмечают в ноябре дни рождения. Девятого ноября Александре Николаевне стукнуло 91 год. А ее супругу , Николаю Николаевичу Добронравову, будет 92 года 22 ноября. Да! Много лет они вместе, и объединяет не только общая судьба, но и общее творчество. Они до сих пор смотрят друг на друга и на мир влюбленными, озорными, счастливыми глазами.

И фестиваль песни имени Александры Пахмутовой, который состоится 12 декабря, будет большим подарком для любимых сибиряками классиков. Его и назвали по строчке из их песни -»Главное, ребята, сердцем не стареть!» «Комсомолка» совместно с администрацией города, телеканалом ТИВИСИ, компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс и коллективом «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева приурочила к 65-летию Братска.

Значок строителя Братской ГЭС.

Пахмутова и Добронравов - почетные строители Братской ГЭС

«Я знаю массу примеров, когда именно песни Пахмутовой стали своеобразным агитплакатом, привлекающим людей на строительство Братской ГЭС. И по праву Иван Иванович Наймушин издал приказ о присвоении Пахмутовой и Добронравову звания «Почетный строитель Братской ГЭС» с награждением их только что выпущенным знаком «Строитель Братской ГЭС» – так написал в своей книге «Моя счастливая жизнь» Фред Юсфин. Человек, которого с первых лет строительства называли здесь «министром культуры» отмечал, что их вклад в строительство города нельзя переоценить.

Так еще начале 60-х суровые сибиряки оценили цикл песен «Таежные звезды», которые пелись в палатках в тайге, вечерами у костров, в выходные...Они вошли в каждый дом сибиряков. Это была эра романтики. А первое знакомство будущих классиков с Братском состоялось летом 1962 года. Творческий десант ЦК ВЛКСМ, в который входил и Иосиф Кобзон, и соавтор Добронравова поэт Сергей Гребенников, приплыл в город, который еще только строился.

На строительстве Братска. Фото из книги "В Сибирь, за песнями".

Из Иркутска шли по Ангаре на пароходе «Фридрих Энгельс». Увидели красивых сибирячек, которые пустились на палубе впляс от переполнявших их эмоций. Ведь впереди неизведанное. Поэты тут же написали слова, а Пахмутова — музыку. Первая песня цикла - «Девчонки танцуют на палубе» - была исполнена немедленно. Правда, героини и не догадались, что это про них....

Город строился молодыми. Они и сами были молоды — Александре Пахмутовой 32, Николаю Добронравову — 33 года, и сами испытывали небывалый подъем и восторг.

Аля Пахмутова, 1935 год. Архив Волгоградского областного музея. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ее детстве была война

Николай Добронравов — ленинградец. В войну его эвакуировали в Нижний Новгород. Аля Пахмутова родилась в Сталинграде.

- Я жила в пятиэтажном доме на Сталгрэсе, а школа была через дорогу. Она была каменная, такого розового цвета, кажется трехэтажная. Там я закончила 4 класса, осенью 1941 года начался 5 класс. Мы занимались до поздней осени, а потом уже занимались у кого-нибудь дома. Школа была занята. Не знаю только точно, был ли там госпиталь, или что-то другое, - рассказывала Пахмутова в письме, адресованном ученикам 25-й школы в 1981 году. Сейчас это письмо – один из главных экспонатов маленького школьного музея.

22 июня 1941 года Аля выступала в театре вместе с другими учениками музыкальной школы. Концерт прервали - началась война. В 1942 году Пахмутовы отправились в эвакуацию, в Казахстан. Девочка играла на аккордеоне и пела раненым бойцам в госпиталях. Они и стали ее первой серьезной аудиторией. А уже в 1943 все вернулись в родной город, который лежал в руинах....Но как бы ни было сложно, Александра Пахмутова верила — впереди ее ждет учеба в Москве, консерватория...

Аля Пахмутова в 1945 году, ее школа и дом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тогда она еще, конечно, и подумать не могла, что станет классиком. Что ее поездка в Братск, где будет строительство ГЭС, всколыхнет миллионы людей.И отправит в большие города, за большим будущим.

Вместе с Николаем Добронравовым с 1956 года

Они встретились на радио весной 1956 года, записывая детскую песенку «Лодочка моторная». А уже в августе поженились. Вместе уже 64 года и практически не расстаются.Вместе ездили и на комсомольские стройки.

«…Он молод. В Братске все новое: новые кварталы, новые школы, новые клубы. Он весь строится… Он работяга. Когда с мыса Пурсей взглянешь, на панораму знаменитой, известной по сотням снимков Братской ГЭС, захватывает дух. Только поистине вдохновенным трудом можно было за такой короткий срок вымахать эту силищу, эту красоту… Он романтик.». Это из книги Николая Добронравова и Сергея Гребенникова о почти новорожденном городе, каким он и был в 1962.

Александра Пахмутова в Белоруссии. Архив Волгоградского музея. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Братск не был единственным в их биографии. Впереди их ждали поездки, сотни песен и любовь миллионов жителей страны, высокие награды. Сегодня Александра Пахмутова - автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и двух орденов Ленина...