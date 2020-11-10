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Половина молодежи в Иркутской области не успела создать семью до 30 лет

А каждый четвертый парень или девушка старше 20 лет все еще живет за счет родителей или пособий
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Официальному браку многие предпочитают гражданский.

Официальному браку многие предпочитают гражданский.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сколько в Приангарье молодежи? Многие ли до 30 лет успели создать семью и найти стабильную работу? На эти вопросы ко Всемирному дню молодежи, который отмечается 10 ноября, ответили в Иркутскстате.

Итак, 17,8% жителям нашего региона - от 16 до 30 лет. Это 425,2 тысячи человек. Семьи создали не все. Половина девушек и больше половины парней еще никогда не были расписаны, а треть браков - гражданские. Социологи объясняют, что сейчас отношение к официальной регистрации упростилось, для многих брак - не решение на всю жизнь, а всего лишь статус, который можно менять. Поэтому среди молодежи есть и разведенные.

Кто-то в молодые годы больше посвящает себя карьере и развитию. Но у всех ли получается себя обеспечить еще во время учебы или сразу после получения диплома?

- Около трети выпускников трудоустроились в течение месяца после окончания учебы, - рассказали в Иркутскстате. - 30% вчерашних студентов потратили на поиск работы более полугода, а 1,2% получивших диплом искали должность больше трех лет. Это данные за 2016 год, но с тех пор ситуация кардинально не изменилась.

Увы, но без опыта берут не везде, да и навыки выпускников не всегда соответствуют требованиям работодателя. Поэтому многих первое время поддерживают родители, либо их выручают пособия.

- Среди сибиряков старше 20 лет каждый четвертый живет за счет алиментов или на иждивении. Две трети молодежи получают собственные доходы, - добавляют аналитики. - Как показала прошлая перепись населения, из 15-19-тилетних экономически не активны 70%, а среди 25-29 летних - 15%. Но даже в студенческие годы, получая стипендии и деньги от родителей, некоторые рвутся подзаработать. Целых 12 тысяч юных жителей Приангарья в возрасте 15-19 лет хотели трудоустроиться и на этом основании классифицировались как безработные.

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