Экс-полицейские, которые пытались «разбудить» электрошокером иркутянина, предстанут перед судом

Рэпер Дмитрий Харченко. Фото: соцсети

Загадочную смерть 24-летнего иркутского рэпера Дмитрия Харченко, выступавщего под псевдонимом Poveсa в феврале этого года обсуждали по всему городу. Музыкант умер в ночь на 15 февраля, после того, как возвращаясь с вечеринки в одном из ночных клубов, встретился с экипажем ППС. Подробности этой истории тогда рассказывала мать Дмитрия, Маргарита Харченко.

Итак, началось все примерно в 2-3 часа ночи. Выпив в клубе, Дмитрий засобирался домой и вызвал себе такси. В каком состоянии парень вышел на улицу, неизвестно, но сев в салон, он якобы почти сразу уснул. Подъехав к нужному подъезду, таксист попытался разбудить клиента, но не смог. В какую квартиру заводить его, он не знал. Позвонить родным Дмитрия тоже не смог, так как телефон спящего пассажира был заблокирован паролем.

- Операторы посоветовали таксисту отвезти Диму в полицию, - рассказывала «КП»-«Иркутск» Марагрита Харченко. – Он так и сделал. Навстречу попался экипаж ППС. Водитель остановился, и попросил помощи. Двое сотрудников не нашли ничего лучшего, как попробовать «разбудить» сына с помощью электрошокера. Это не помогло. Они заметили, что Дима не дышит, и вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть. Как позже показало вскрытие, сын умер от острой сердечной недостаточности.

Несмотря на то, что утверждать, что Дмитрий скончался именно после этого злосчастного удара электрошокером, по горячим следам было нельзя, полицейских заключили под стражу. Дело в том, что применять спецредства, к которым и относится электрошокер, против спящего Дмитрия они вообще не имели права. Ведь парень не нарушал общественный порядок, и не представлял опасности для сотрудников. Отсюда и превышение должностных полномочий с помощью спецсредств. Именно по этой статье на полицейских тогда завели уголовное дело. На днях расследование было завершено.

- Дело передано в суд, - сообщил «КП»-«Иркутск» источник в правоохранительных органах. –По результатам экспертизы подтвердилось, что парень умер от сердечной недостаточности. Чем она была вызвана, точно никто не знает.Также известно, что в ту ночь, у него была передозировка алкоголя.

Проще говоря, есть ли связь между ударом электрошокером и наступлением смерти Дмитрия Харченко, пока официально неясно.

- О том, что дело передано в суд, мне пока не сообщали, знаю, что арест этим сотрудникам постоянно продлевают, - говорит Маргарита Харченко. – Что касается экспертизы, то в ней отмечено, что смерть сына якобы наступила от алкогольного отравления. Я с этим не согласна. Возможно, буду оспаривать. Но, сначала нужно ознакомиться со всеми материалами дела. Пока мне их не предоставляли.

Добавим, что после той трагедии свою внутреннюю проверку провели и в иркутском МВД. Обоих сотрудников ППС уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

- Помимо этого, ряд руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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