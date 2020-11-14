Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 ноября: в лидерах по числу заражений Иркутск, Ангарск и Бодайбо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с распространением COVID-19 в регионе меняется каждый день. Обновленная карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 ноября подготовлена в Оперативном штабе. Согласно предоставленным данным, за минувшие сутки больше всего зараженных было выявлено в Иркутске – 77, в Ангарске – 46 и в Бодайбо – 37. За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 поставили 264 нашим землякам. Госпитализация потребовалась девяти подхватившим заразу. Как же распределились положительные тесты по районам?

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 ноября: COVID-19 не отступает

Количество подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье на сегодня уже более 28 000. Да, большинство – более 22 тысяч уже выздоровели, но кто-то все еще борется с болезнью. В больницах медики помогают справляться с болезнью 4 805 пациентам. Еще несколько тысяч лечатся амбулаторно.

Больше всего случаев заражения происходит именно в региональном центре – в Иркутске и Иркутском районе - с начала пандемии зафиксировано 12 285 заболевших. Болеют и дети, и молодежь, и старшее поколение. Накануне в столице региона впервые была зарегистрирована смерть ребенка от COVID-19. Не забывайте о том, что от походов людные места сейчас лучше отказаться, что действует масочный режим. Соблюдайте дистанция в полтора метра.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 ноября: случаи заражения по районам

Два зараженных – именно такой суточный прирост получился в Куйтунском, Заларинском и Шелеховском районах. За ними следует Черемхово – там 6 заболевших. Чуть больше – 10 – в Нижнеилимском районе, 16 – в Тайшетском, 13- в городе Усолье-Сибирское. Больше двух десятков – 23 - инфицировались за сутки в городе Тулун. Три десятка заболевших в Усть- Кутском районе, дальше следуют лидеры- Иркутск, Ангарск, Бодайбо.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 ноября: ищем свой район

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 ноября. Фото: Оперативный штаб по распространения коронавируса в Иркутской области

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