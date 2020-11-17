Пел любимой романсы из палаты больницы по телефону: пенсионеры отпраздновали 55 лет свадьбы в ковидном госпитале

Владимир и Любовь Юндуновы из Улан-Удэ вместе уже 55 лет. Фото: личный архив.

Изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни - 73-летние Владимир и Любовь Юндуновы из Улан-Удэ планировали отмечать пышно. Мечтали, что 3 ноября за праздничным столом соберется вся семья – пятеро детей, 12 внуков и четыре правнука. Но все планы разрушил коронавирус….

- Мы заболели в последнюю неделю октября, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Владимир Юндунов. – Сначала слег я. Начался сильный озноб, слабость, тошнота. Взяли анализ на COVID-19, а он положительный. Меня госпитализировали в ковидный госпиталь, так как оказались поражены легкие. Буквально через три дня туда же привезли мою любимую жену. Я даже не удивился. Ведь мы не расстаемся ни на день.

Как раз в больнице любящим супругам впервые в жизни и пришлось расстаться на столь длительный срок. Владимира Дондоковича определили в палату на втором этаже, а Любовь Дашипиловну на третьем. Врачи сразу предупредили – в госпитале придется провести не менее полутора недели, до изумрудной свадьбы выписаться не успеют.

- Впервые с 3 ноября 1965 года мы встретили день нашей свадьбы по раздельности, - вздыхает Владимир Юндунов. – Врачи строго настрого запретили ходить по другим палатам. Я пытался попросить разрешения, чтобы хоть из коридора помахать жене рукой, запретили. Расстроился…

Но придумал для жены сюрприз. Владимир Дондокович - солист известного в Бурятии ансамбля «Старики-разбойники». Так что какой подарок сделать из больничной палаты, даже гадать не пришлось. Он по телефону спел для нее романс – тот самый, который однажды исполнял прямо под ее окном.

- Набрал номер любимой, - говорит Владимир Дондокович. - Поздравил ее и затянул на всю палату: "День и ночь роняет сердце ласку,

День и ночь кружится голова,

День и ночь взволнованною сказкой

Мне звучат твои слова».

Услышав аплодисменты от соседей по палате, Владимир Дондокович, продолжил свой импровизированный концерт для жены и исполнил в трубку телефона хит своего любимого исполнителя Муслима Магомаева «Шум берез».

- А что такого, я романсы супруге часто напеваю, и в любви признаюсь, - улыбается Владимир Юндунов.

- Это правда, - подтверждает нам Любовь Дашипиловна. – Вот только в молодости я его больше любила, чем он меня. А если серьезно, то мы не верим тому, кто говорит, что с годами любовь проходит. У нас вот точно не прошла.

Владимир и Любовь Юндуновы со своими дочками. Фото: личный архив.

Выписались из больницы Владимир и Любовь Юндуновы также с разницей в три дня. Теперь вместе долечиваются амбулаторно. Но планы отпраздновать изумрудную свадьбу никуда не делись.

- Все впереди, - восклицает Владимир Дондокович. – Пока мы к себе никого не пускаем, хотим выздороветь полностью и восстановиться. А вот потом и гульнем! Соберем всех детей, внуков, правнуков. И расскажем им про наши самые счастливые 55 лет.

К слову, с нетерпением ждет Владимир Юндунови гастролей с любимым ансамблем, который в этом году отпраздновал 10-летие. «Старики-разбойники» известны в Бурятии тем, что в нем собраны только мужчины-пенсионеры. Кстати, у музыкантов солидное досье. Они выступали в Госдуме России, Совете Федерации, Таманской дивизии, дали несколько концертов с Иосифом Кобзоном, побывали с гастролями в Монголии и Крыму.

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