«Жжение в горле, температура 37, головные боли»: иркутянка рассказала, как ее семья переболела коронавирусом

Семья 30-летней Кристины Хохловой из Иркутска заболела коронавирусом еще в середине октября. Фото: личный архив.

Семья 30-летней Кристины Хохловой из Иркутска столкнулась с коронавирусом в середине октября. Первыми заразу подхватили маленькие дочки - четырех и семи лет.

- Гуляли, катались на велосипедах с другими детьми, а через пять дней у тех подтвердился коронавирус, - рассказывает Кристина. - Узнав об этом, мы сразу самоизолировались дома.

А дальше - ситуация, с которой, увы, во вторую волну коронавируса столкнулись многие. По словам девушки, в больницу (Иркутская медсанчасть №2) она дозвониться не могла, постановлений о самоизоляции им не выдавали. Как быть?

- Вдобавок появились симптомы болезни: жжение в носу и горле, жуткая головная боль и резь в глазах, пропадало обоняние, а температура, что интересно, не поднималась выше 37, - перечисляет иркутянка. - У супруга все то же самое, плюс ломило тело. У детей был только небольшой жар - 37.4. Я, наконец, дозвонилась до больницы, и в тот же день нас навестила врач-терапевт. Дала общие рекомендации по лечению, сказала: «Ждите, к вам придут делать тест на COVID-19». Прошел месяц, до сих пор ждем…

Семья не могла сидеть, сложа руки. Кристина с мужем сдали анализы на коронавирус платно, за 3300 рублей каждый. Узнав, что они положительные, не удивились.

- У девочек 29 октября взяли мазки врачи из детской поликлиники, но сегодня 18 ноября, а результаты до сих пор не готовы! - говорит девушка. - Нам пришлось бороться с болезнью самостоятельно: отсиживались дома, сами себе «назначали» лекарства. Никто с нами не связывался, и мы снова не могли дозвониться в больницу…

Сейчас семья чувствует себя лучше (только вот у Кристины после коронавируса скачет давление), и надеется на отрицательные анализы - сдавать пойдут 19 ноября, снова платно.

- Я уверена, медики делают все, что в их силах, и даже больше! - восклицает иркутянка. - Им очень тяжело справляться с такой нагрузкой, и мы, пациенты, это понимаем и искренне им сочувствуем. А если бы удалось четко настроить все процессы, - как, например, сейчас в отдельных точках налаживается очередность на сдачу анализов, - то и врачи бы не «зашивались», и помощь всем приходила вовремя.

О том, что проблема решается, на днях сообщали в областном правительстве.

- Ситуация с тестированием на новую коронавирусную инфекцию в Иркутской области остается напряженной на фоне увеличения заболеваемости, - сказал глава региона Игорь Кобзев. - В регионе функционируют 14 лабораторий для диагностики COVID-19. Суммарно ежедневно проводится от девяти с половиной тысяч до десяти тысяч тестирований. Утвержден план увеличения объемов тестирования в каждой лаборатории, включая еще одну дополнительную в Братске. К середине декабря объем должен составить 16,5 тысяч исследований в день.

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