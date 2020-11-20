«Бурятские позы — наше все»: это блюдо чаще всего заказывают на обед в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В марте, как только закрыли кафе и рестораны, офисные работники по всей стране вспомнили, что блюда на обед можно заказывать. А курьер доставит. И понеслись по городам, нажимая на педали, велосипедисты с коробами, полными всяких вкусностей, за плечами. Потом общепит открыли, хотя и с ограничениями. Но тут рванул коронавирус и большая часть работников осталась верна привычке заказывать блюда. Что же предпочитают в этом случае жители России? Чаще всего — перекус. Но какой? На этот счет есть целое исследование Яндекса, ведь в каждом городе — свои пристрастия.

Любителей поз больше, чем мы думали

-В Иркутске — точно позы!, - скажете вы. И будете правы. В Улан-Удэ ответ тоже очевиден, хотя там ситуацию и не выясняли. Но, между прочим, есть третий город в России, где живут поклонники этого блюда. К удивлению исследователей, это Новосибирск. А все просто — там много наших, из Бурятии и Приангарья, вот моду и завезли. Наши производители не забыли завезти и сами позы. К нашим городам, судя по карте, примыкают Томск и Барнаул. Там тоже понимают толк в такой пище, но, видимо, за неимением поз, налегают на манты. Интересно, что похожего мнения придерживаются жители Самары — здесь ценят хинкали и Воронежа — они за пельмени.

Из общего настроя племени сибиряков и примкнувших сильно выделяются жители Красноярска — им всего милее лапша вок, а не пельмени. Странные они! В Омске обожают шашлык, а в Тюмени — аджапсандал, это грузинское блюдо из овощей.

«В целом по России самые популярные блюда — это бургеры, закуски из картошки, супы, закуски из курицы и салаты, - отмечают в Яндексе. - Какие блюда, которые берут чаще всего? Например, из салатов чаще всего заказывают «Цезарь», из супов — борщ. Куриные наггетсы выбирают чаще, чем крылья и стрипсы, картошку фри — чаще, чем по-деревенски. Самые популярные роллы — «Филадельфия», а пицца — «Пепперони».

Утром курьеры везут в офисы каши, омлеты, яичницы и сырники: в это время их берут в 2–3 раза чаще. С полудня до шести вечера — время куриной грудки, котлет, пельменей. Ну и поз, конечно же. А вечером ужинают креветками в панировке и сырными палочками. Самые популярные десерты — мороженое, круассаны и чизкейки. Впрочем, у нас их берут в последнюю очередь.

Какие блюда предпочитают заказывать в разных регионах страны.

КОНКРЕТНО

Какую еду, кроме поз, чаще заказывают в Иркутске?

1 Бургеры

2 Салаты

3 Супы

4 Закуски из картофеля

5 Сэндвичи

6 Шаурма

7 Закуски из курицы

8 Лапша вок

9 Роллы и суши

10 Десерты