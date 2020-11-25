Байкал в топ-10 самых популярных направлений для новогодних путешествий с детьми Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну что, сибиряки, уже решили, куда повезете своих детей в предстоящие новогодние каникулы? Если на Байкал, то успевайте бронировать путевки, иначе ваш любимый отель на берегу озера могут занять туристы из любого уголка страны.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей из всех регионов и выяснил, куда они поедут со своими чадами на январские праздники - 2021. Так вот Байкал вошел в десятку самых популярных направлений для новогодних путешествий с детьми по России, заняв 9-е место. Отдохнуть у нас планируют 2,27% опрошенных. В тройке лидеров же оказались Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.

- Если бы Байкал больше рекламировался на федеральном уровне, то вполне бы оказался в пятерке или даже в тройке, - рассказывает "КП"-"Иркутск" председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Игорь Коваленко. - Ведь о Байкале знают все, а вот что здесь можно увидеть, россияне не представляют. Где зимой лучше всего отдыхать с детьми на Байкале? В основном ездят на Малое Море, Ольхон и в Листвянку. Здесь можно спокойно погулять, подышать свежим воздухом, покататься на лыжах по равнине, на квадроциклах и снегоходах. Любители горных лыж, которые хотят научить детей скоростному спуску, отправляются, конечно, в Байкальск.

Кстати, месяц назад, по опросу все того же сервиса, Байкал занял 7-е место в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха в стране. Правда, по словам Игоря Коваленко, в новогодние праздники байкальские гостиницы заполняют в основном внутренние туристы.

- А еще путешественники из Китая, особенно жители южных провинций, где снега нет никогда, - добавляет Игорь Коваленко. - Они обожают ездить на Байкал. Правда, в этом году из-за коронавируса иностранцев почти нет, зато вырос внутренний туризм.

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