Эксклюзивное интервью Николая Буйнова о частной нефтяной компании, о своей мотивации, заботе о людях

Основатель, председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов. Автор: Евгений Козырев

Можно ли назвать людей, попавших в список Forbes, успешными? Безусловно. Однако между среднестатистическим успешным человеком и бизнесменом, входящем в список самых богатых людей какой-либо страны или мира, есть различия. Ключевое отличие этих людей в том, что среднестатистический человек, «уперевшись в потолок», не станет его ломать, он будет довольствоваться своим результатом. Более целеустремленные люди сделают так, что «сегодняшний потолок завтра окажется ламинатом».

Сегодня, 27 ноября, Иркутская нефтяная компания празднует свое 20-летие. Основатель, председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов (67-е место в списке Forbes) поделился историей своего успеха с журналистами «КП» - Иркутск».

Бизнесмен рассказал, как «по кирпичику» строилось будущее компании, что его мотивирует, почему живет в Иркутске, а также порассуждал о перспективах компании и об актуальности углеводородного сырья в целом.