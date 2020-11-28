Бездомная собака набросилась на ребенка и прокусила ей лицо

Злобная собака набросилась на 10-летнюю девочку и порвала ей лицо. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нападения бродячих агрессивных собак стали так часты, что ими уже никого не удивишь. Стаи псов могут напасть где угодно, в городах Сибири их очень много. Очередной жертвой стала 10-летняя школьница из города Ангарска. Вместе с подружкой девочка шла из школы домой. Дети весело болтали и не сразу заметили несущегося на них пса. Дворняга набросилась на одну из них и прокусила лицо. Помогло то, что место людное. Собаку удалось отогнать.

- Домой девочка пришла с травмой лица. Родители вызвали скорую помощь. А затем позвонили и в полицию, - сообщили КП- Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас школьница находится на лечении в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Что станет с лицом и потребуется ли вмешательство хирургов, станет известно позже. Все надеются на лучшее. Но увы, в реальности бывает совершенно по-разному. Точно также, рядом со школой, напали собаки на 8-летнюю школьницу в районе Ново-Ленино Иркутска. История закончилась относительно благополучно, но мама теперь всегда старается провожать девочку.

Гораздо тяжелее и трагичнее закончилось нападение бездомного пса летом этого года на девочку из небольшого поселка в Чунском районе. Ребенку наложили 13 швов, потребовалась пластическая операция на лице. Сейчас школьница приходит в себя.