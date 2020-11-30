Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 ноября: обучать врачей из отдаленных районов, лечащих пациентов с COVID-19, будут в Шелехове

Последние новости о коронавирусе в Иркутске не 30 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 30 ноября. Печальная новость пришла накануне – более 1000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Приангарье с начала пандемии. Причиной смерти большинства из них, как сообщил сайт irk.kp.ru стал именно COVID-19. Есть и хорошие новости: большинству из заболевших медики все же смогли помочь. Выздоровели уже более 28 000 человек. Продолжают лечение в больницах примерно 4000 пациентов []данные уточняются].

Не забывайте о том, что на территории региона действует масочный режим. По возможности, избегайте мест массового скопления людей.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 30 ноября: переобучение врачей

В Иркутской области рассматривается вариант переобучения врачей, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, из отдаленных районов региона в новом центре для заболевших внебольничной пневмонией, который накануне открылся в годе Шелехов.

«В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых «тяжелых» больных», - сообщают региональные власти. – «Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию».

Также в больнице, возможно, откроется еще одна лаборатория, где будут делать тесты. Учреждение полностью готово к приему пациентов. Рассчитано на 120 мест.

Коронавирус в Иркутске, 30 ноября: в Иркутске заражаются чаще

Как накануне отметили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области, Иркутск продолжает лидировать по числу заболеваний COVID-19. По данным на 29 ноября, в региональном центре было подтверждено 13 166 случаев заражения. При этом за сутки +74 зараженных. По области этот показатель по числу диагнозов за 24 часа – на первом месте.

В остальных городах и районах Приангарья число подтвержденных случаев инфицирования гораздо меньше. Больше 3000 в Ангарске, более 2000 в Братске и Иркутском районе, более 1900 в Усть-Кутском районе, чуть более полутора тысяч в Усть-Илимске, более 1000 в Бодайбо. В остальных районах области с начала пандемии число случаев заражения не превышало тысячу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 ноября.

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