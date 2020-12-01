Стало известно, какой будет погода в Иркутске в начале декабря 2020 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После холодных последних выходных ноября, когда столбик термометра ночью перевалил за -20 градусов календарная зима в Иркутске началась с потепления. Так что, доставать из шкафов шерстяные свитеры, пока рановато. Стало известно, какой будет погода в Иркутске в начале декабря 2020. Сразу скажем, лютых морозов синоптики нам пока не обещают.

- 1 и 2 декабря в Иркутске будет пробрасывать снег, - рассказывает «КП» – «Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Поэтому станет теплее. По ночам столбик термометра покажет -11, -14 градусов, днем вполне комфортные для декабря -7, -10 градусов.

А вот с 3 декабря зима, хотя и медленно, но все-таки начнет вступать в свои законные права. В четверг снег закончится, и уже придет похолодание. Вплоть до ближайших выходных ночами до –17, -19, днем -9, -11 градусов. Вот такая нас ждет погода в Иркутске в начале декабря 2020.

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