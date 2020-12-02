Черепно-мозговая травма, 15 швов: иркутянка отсудила 90 000 рублей за падение на нее ледяной глыбы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шум падающего льда, удар и темнота. Муж несет ее домой (все это произошло у него на глазах). Такими были первые секунды иркутянки после падения на нее ледяной глыбы с крыши жилого дома на улице Дальневосточной. Поняв, что травма серьезная, мужчина повез жену в травмпункт.

Медики обработали рану, наложили 15 швов, поставили дренаж. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваные раны мягких тканей головы, ушибы. Почти месяц сибирячка восстанавливалась от последствий падения глыбы льда ей на голову.

Оставить такое безнаказанным? Нельзя. Иначе, могут пострадать и другие. Женщина обратилась в полицию, зафиксировала травмы. На претензию о возмещении морального вреда представители управляющей компании не ответили. Иркутянка обратилась с иском в суд.

В суде УК представила доказательства, что регулярно проводят очистку крыши. Однако, факт причинения вреда здоровью также был явным. Закон встал на защиту пострадавшей.

Как сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе Свердловского районного суда, с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 000 рублей.

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