Стоит ли бежать на рынок за черноплодной рябиной? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Черноплодная рябина в Иркутске: где купить, сколько стоит, влияет ли на иммунитет? Это в последнее время вопросы, которыми интересуются в Приангарье. Цены на ягоду на авито тем временем растут. Если раньше красная цена черноплодки, которая растет у многих горожан на дачах и не считается особо ценной, держалась на уровне 100 рублей за литр, то теперь, после сообщений о том, что черноплодная рябина способна нейтрализовать коронавирус, ее стоимость выросла до 400 рублей за тот же литр. Подняли стоимость конечно, не все, но многие. Однако особенно дорого продается сухой концентрат, его цена доходит вдвое выше, чем у обычных смородины и малины.

-Черноплодная рябина в Иркутске подорожала? Ну вот это и есть основной итог разговоров о ее особой пользе, - говорит известный иркутский фитотерапевт, врач Изислав Лившиц. -Когда появляются какие-то болезни, особенно те, что переносятся тяжело, люди всегда ищут эликсир. И сразу появляются рекламные вещи. Ведь что получается? Что именно черноплодная рябина, а не просто рябина и не боярышник, допустим, и не брусника помогают. Хотя как раз брусника кислая, и поэтому ее используют при всех вирусных заболеваниях в качестве вспомогательного средства, поскольку в известной степени она их подавляет. Нет, кто-то решил, что именно черноплодка помогает. Я думаю, что это всего лишь маркетинговый ход. Эта ягода снижает хорошо давление, возбуждает аппетит, увеличивает кислотность желудочного сока, содержит много витаминов. Но это никак не связано с коронавирусом!

На какие течение каких заболеваний благотворно влияет арония, так еще называется черноплодная рябина, которая растет у большинства садоводов Иркутска? При этом все-таки напомним, что это ягода и лекарства она не заменяет. Многие гипертоники заваривают себе чай с черноплодкой. Витаминно и может снизить давление. Но тут важно иметь в виду, что ягода может провоцировать повышенную свертываемость крови, что во многих случаях совсем нежелательно. Не советуют ее и язвенникам. Правда, это не значит, что тем в Иркутске, кто ценит черноплодную рябину, не стоит ее есть. Если хотите точно узнать состав, показания и противопоказания. возьмите в аптеке упаковку аронии и изучите ее. Все хорошо в меру!