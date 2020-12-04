Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 декабря: катки и горнолыжки работают, как пройдут елки в садах и школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Иркутске, 4 декабря. COVID-19 не отступает. Вторая волна все еще набирает обороты, накануне был зафиксирован очередной рекорд количества заболевших за сутки для осени – 280 человек, а число подтвержденных случаев инфицирования уже приближается к 33 500. Сибиряки лежат в больницах, лечатся дома, о летальных исходах сообщается ежедневно.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 4 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 4 декабря: откроют две новых поликлиники в Иркутске

Почти 608 миллиардов выделят на финансирование строительства двух детских поликлиник. Первая - №8 на 350 посещений в микрорайоне Ново-Ленино.

«Ее долго строили, за это время изменились санитарные и противопожарные нормы», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Требуется корректировка проекта и строительные изменения».

Второе здание - медицинский комплекс ИАПО. В него входит детская поликлиника на 400 посещений в день, женской консультации на 200 приемов иркутянок за смену. Оба объекта должны открыться в 2021 году.

Коронавирус в Иркутске, 4 декабря: как пройдет Новый год и каникулы

Стало известно, как сибиряки проведут новогодние каникулы – катаясь на конках и горных лыжах. Все катки и лыжные/горнолыжные трассы точно будут открыты. Как сообщалось ранее, корпоративы отменены. На елки в школах и детских садах родителей не пустят, но праздники для детей пройдут.

Все массовые мероприятия отменены: губернаторская елка, новогодние концерты пройдут в режиме онлайн. Также, в виртуальном формате, будет работать и Резиденция Деда Мороза.

Новый год в Иркутске в условиях пандемии. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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