Опухоль в 7 килограммов, о которой пациент даже не подозревал, удалили хирурги в Бурятии

Пациент даже не подозревал о ней: опухоль в 7 кг удалили онкологи Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Доктор, что-то у меня постоянные проблемы с пищеварением, как поем, живот болит, - пожаловался терапевту 21-летний житель Бурятии. Врач отправил мужчину на УЗИ.

Специалист, проводящий ультразвуковую диагностику брюшной полости, так и ахнул:

- У вас огромная опухоль!

Из-за инородного «предмета» все внутренние органы пациенты сместились: желудок поднялся вверх, кишечник опустился, печень и селезенка «ушли» в грудную полость под диафрагму. Неудивительно, что неприятные ощущения беспокоили мужчину все чаще.

«О гигантской опухоли пациент не подозревал», - рассказали КП-Иркутск в Бурятском онкодиспансере. – «Хотя увеличение живота началось с подросткового возраста».

Собрав консилиум, врачи решили: «Оперируем!». Удаление новообразования размером 160х250х240 миллиметров заняло у хирургов несколько часов. Операция была не легкой – опухоль крепилась к жировой клетчатке поджелудочной железы. Отделение ее – было ювелирной работой. Трудились шесть профессионалов.

Все встало на свои места

«Есть подозрение, что опухоль злокачественная, поэтому оперировали в условиях диспансера», - рассказал в аккаунте Инстаграм онкодиспансера врач-онколог Андрей Усольцев. – «Из-за размеров опухоли пришлось выполнить тотальную лапаротомию, а это разрез от мечевидного отростка до лона. Опухоль была в окружении жизненно важных органов. Поэтому мобилизировали по сантиметру, аккуратно отделяя от каждого органа».

На данный момент медики ждут известия из лаборатории, результаты гистологии покажут, было ли новообразование злокачественным или нет. К слову, пациент уже чувствует себя лучше за счет того, что все органы вернулись на свои места.

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