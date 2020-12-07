Автобус и Лексус столкнулись в Братске: погибла 28-летняя женщина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Страшная авария произошла ранним утром, 7 декабря в Братске. Около 6.45 на пересечении улиц Ленина и Советская столкнулись Лексус GS350» и автобус «КАВЗ. После удара японский седан отпросило на дорожное ограждение, и столб. Лексус превратился в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте погибла 28-летняя женщина, находящаяся за рулем Лексуса, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - За жизнь пассажирки сейчас борются врачи.

Что касается автобуса, то внутри него находились два человека. Никто из них не пострадал. Во всех обстоятельствах этого трагического ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз призывают водителей Приангарья соблюдать все правила дорожного движения.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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