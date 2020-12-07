Видео смертельного ДТП с Лексусом и автобусом в Братске появилось в сети. Фото: "ДТП 38RUS"

В сети появилось видео страшного ДТП, которое произошло ранним утром, 7 декабря в Братске. Напомним, около 06.45 часов на пересечении улиц Ленина и Советская столкнулись Лексус GS350» и автобус «КАВЗ. Судя по кадрам с городской камеры видеонаблюдения видно, что автобус стоял на светофоре. Неизвестно, с какой скоростью ехала сзади 28-летняя женщина за рулем Лексуса, но затормозить она не успела. Удар был такой силы, что японский седан отлетел на дорожное ограждение и столб. От Лексуса осталась груда искореженного металла.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- От полученных травм на месте погибла водитель легковушки, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - За жизнь пассажирки сейчас борются врачи.

В автобусе находилось два человека. Никто из них не пострадал. Точные причины аварии выясняют полицейские. Инспекторы ГИБДД призывают водителей соблюдать скоростной режим.

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