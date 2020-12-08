Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Братске, в котором Лексус врезался в автобус. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские Братска продолжают выяснять все обстоятельства страшной аварии, которая ранним утром, 7 декабря произошла в самом центре города. Напомним, около 06.45 на пересечении улиц Ленина и Советская Лексус GS350» врезался в автобус «КАВЗ», который стоял на светофоре. Удар был такой силы, что японский седан отпросило на дорожное ограждение, и столб. Лексус превратился в груду искореженного металла. Спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы достать из нее людей.

На месте от полученных травм скончалась 28-летняя женщина, которая находилась за рулем легковушки. Ее 21-летняя пассажирка с тяжелейшими переломами была отправлена в больницу. По предварительной информации, женщина впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются врачи. В автобусе находились два человека, никто из них не пострадал. Полицейские тем временем, уже узнали новые подробности личности хозяйки Лексуса.

- Она была лишена водительских прав за езду в пьяном виде, и за выезд на встречную полосу, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всего, же за этот год ее 7 штрафовали за нарушения ПДД. Также известно, что владелица японского авто являлась домохозяйкой, также как и ее пассажирка. У обеих есть дети. Откуда они ехали в столь ранний час, пока выясняется. По словам их близких, за несколько часов до аварии женщины находились на другом конце города.

Автобус, в который врезался Лексус. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

А вот была ли водитель Лексуса пьяной, пока неизвестно. Это определит экспертиза, результаты которой станут известны позднее.

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