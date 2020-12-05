Смертельное ДТП на трассе «Сибирь»: три человека погибли в столкновении Тойоты и Хонды. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла днем, 5 декабря на трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе. На 1368 километре столкнулись Хонда Фит и Тойота Альтеза. От удара обе машины превратились в груду искореженного металла. Не обошлось без жертв.

- От полученных травм на месте погибли три человека, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подробностей ДТП пока мало. Неизвестно, кто из водителей спровоцировал столкновение. Это сейчас на месте происшествия выясняют инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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