За сутки от коронавируса умерли 13 жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за последние сутки вновь выросло количество умерших от коронавируса. К утру, 5 декабря от опасной инфекции скончались еще 13 человек. За все время распространения болезни в регионе уже 961 умерший. За сутки еще двое скончались от болезней, не связанных с COVID-19. По этой причине умерли 147 человек.

Растет ежедневно и число заболевших. Их уже 33 745. За стуки ковидом заразились еще 279 человек. Госпитализированы 3 710 жителей Приангарья

А теперь о тех, кому удалось победить коронавирус. За последние сутки выздоровели 235 жителей Иркутской области. Всего, в Приангарье уже 29 690 выздоровевших.

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