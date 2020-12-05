Еще 279 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. На утро субботы 5 декабря, опасную инфекцию подхватили еще 279 человек. За все время распространения инфекции в регионе уже 33 745 заболевших. Госпитализированы на данный момент 3 710 жителей Приангарья.

Увы, за минувшие сутки, от COVID-19 скончались еще 13 сибиряков. Таким образом, количество умерших достигло 961. За сутки еще два пациента скончались от заболеваний, не связанных с коронавирусом. По этой причине умерли 147 человек.

Есть и приятные новости. Опасную болезнь победили еще 235 жителей Иркутской области. Всего, у нас уже 29 690 выздоровевших.

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