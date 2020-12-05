Попала в больницу во второй раз в жизни: 98-летняя сибирячка победила коронавирус. Фото: минздрав Бурятии

Стойкостью и закалкой 98-летней Дулмажаб Николаевой сейчас восхищаются все жители ее родного бурятского поселка Курумкан. Особенно молодежь. На днях долгожительница выписалась из местной больницы, где пару недель боролась с коронавирусом. Впрочем, борьбой это назвать сложно. Несмотря на почтенный возраст, Дулмажаб Мыжитовна победила опасный недуг легко, и без всяких осложнений.

- Представляете, наша бабуля попала в больницу во второй раз за почти вековую свою жизнь, - рассказывает внучка пенсионерки Людмила. – Там у нее еще хватало сил устраивать небольшие разносы врачам. Боялась, когда ей собирались ставить уколы. Ругалась на персонал. Медикам, как они признались, пришлось с ней непросто именно по этой причине. Так что, большое спасибо им за терпение и профессионализм.

А вот лечение прошло без проблем. Из симптомов у Дулмажаб Мыжитовны были разве что кашель и небольшая температура. Кстати, где она могла подхватить COVID-19, о существовании которого пенсионерка, конечно, не слышала, неизвестно. Те же родственники старались контактировать с ней меньше.

- Некоторых из внуков она уже не узнает, - продолжает Людмила. – А вот меня почему-то называет по имени и отчеству – Людмила Сергеевна. – Впрочем, это неважно. Главное, что бабушка вновь дома и чувствует себя отлично.

Напомним, на днях «КП»-«Иркутск» рассказывала о 101-летней пенсионерке из Забайкалья Вере Забелиной, которая также победила коронавирус. Причем сделала она это, не выходя из дома (Подробности)

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