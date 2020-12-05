Пожар в торговом центре стройматериалов произошел в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожарная сигнализация сработала в ночь на 5 декабря в торговом центре стройматериалов по улице Рабочая в Иркутске. Спасатели, прибывшие на место ЧП через несколько минут, увидели, что из-под кровли здания валит густой черный дым. Оказалось, что внутри горели сразу три павильона. Из-за этого дым окутал почти весь торговый центр.

- Пожар произошел в 05.33, огонь удалось потушить к 7 часам утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.

Сейчас в торговом центре ликвидируют последствия пожара. Причину ЧП предстоит выяснить дознавателям.

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