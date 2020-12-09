Сбежавший из иркутской колонии зэк, проехал всю страну и попался на ограблении храма в Тамбове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий вояж через всю страну решил устроить себе 61-летний заключенный ангарской исправительной колонии-поселения №15 Владимир Мазитов (имя и фамилия изменены, прим.ред.). Мужчина, который был осужден на 4,5 года за грабеж, решил сам себе сократить положенный срок. 24 августа 2020 года, воспользовавшись тем, что на территории колонии зэкам разрешено свободное передвижение, он вышел за забор, и убежал. Хватились Владимира только во время вечерней проверки.

Ориентировку беглеца с его фото сразу опубликовали в СМИ и в соцсетях. Мужчину объявили в федеральный розыск. Но, ни по горячим следам, ни даже через месяц Владимира не нашли. Впрочем, он, отлично понимая, что его лицо вскоре появится на каждом столбе, уже ехал, а может и шел пешком за запад страны. Именно оттуда, спустя почти четыре месяца пришла первая новость о нем. Разумеется, из криминальной сводки. Вечером, 6 декабря Владимир взялся за старое, и решил ограбить храм Николая Чудотворца в районе спорткомплекса «Динамо» города Тамбова. Но, «дело» не выгорело. Полицейские задержали его еще при взломе.

- Проверив его по базам, полицейские выяснили, что задержанный беглец из колонии-поселения Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тамбовской области. – Кроме этого, выяснилось, что мужчина причастен к еще одному преступлению - краже из храма на улице Мичуринской ящика для пожертвований. Его поместили в изолятор временного содержания. Следствие будет настаивать на его аресте.

Срок беглеца-путешественника, теперь конечно увеличится. В отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража». Но это еще не весь набор. Как оказалось, мужчина во время своего «тура» из Иркутской области совершил ряд краж в разных городах. Сейчас проводится сбор улик и доказательств.

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