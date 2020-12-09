На фронте его звали «Зверобой»: как снайпер-тунгус ликвидировал 360 фашистов, прошел всю войну и остался жив. Фото из архива Забайкальский краевой краеведческий музей.

«Война. По лесу осторожно крадутся два снайпера в маскхалатах. Занимают позицию. Враг далеко, его видно только в бинокль, который держит в руках старший из «охотников» - азиат-тунгус с цепким прищуром внимательных глаз. Выстрел. Солдат в чужом окопе, который идет с котелком, видимо, обед нес, падает. Его сослуживцы спешно уходят обратно в лес».

Это не кадры из очередной картины о Великой Отечественной. Это реальная съемка 1942 года. Хотя одного из главных героев военной хроники вы точно видели и в кино. Помните белорусский фильм «Снайпер. Тунгус-2», который вышел на экраны совсем недавно? В его основе — история Семена Номоконова, настоящего тунгуса - снайпера из Забайкалья. И даже фамилия у персонажа похожая – Кононов. Также, как и герой фильма, реальный тунгус попал в снайперы из санитаров. Конечно, военная часть истории выдумана - никаких девушек солдат в стрелки не готовил и от верной смерти не спасал. Он обучал солдат, которых сам же отбирал. И вместе они намолотили столько фашистов, что хватило на орден Ленина, который старший сержант, помкомвзвода Номоконов получил в 1942 году. Ко Дню героев Отечества мы рассказываем о легендарном снайпере Зверобое, на военном счету которого 360 фашистов, 15 японцев–камикадзе.

Семен Номоконов на позиции. Фото: скриншот кадра из фильма «Дружба, скрепленная кровью». Забайкальский краевой краеведческий музей.

«Малограмотный. Национальность — тунгус»

- Мы и не знали о том, что отец такой героический человек, - признается "КП"-Иркутск дочь снайпера, Зоя Семеновна. - Семья большая была, девять детей – кто до войны родился, кто позже. Работал папа всю жизнь плотником в колхозе, человеком был очень скромным. Дома строил, сани делал, и коромысла, и корзины, и телеги. На охоту ходил — на кабанов, на косуль, белок стрелял. Словом, все как обычно. А однажды пришла нам посылка из Германии, от солдат, с трубкой для него. Оказывается, в части, а в Германии была группировка советских войск, которая существовала вплоть до 1991 года, про него вспомнили. Тут и началось. В газетах написали, на нас обрушился шквал всякой корреспонденции! Из района отправили журналиста, Сергея Зарубина, он помогал с ответами, а потом книжку про отца написал - «Трубку снайпера».

Из нее, а также из статей в газетах дети героя только и узнали о его подвигах. Сам легендарный Тунгус тех книжек не читал. Он по-русски вообще-то и говорил не слишком. Поэтому и путь его в снайперы был извилист. На фронт попал в 1941-м. Колхозника из Забайкалья, которому уже стукнул 41 год, вместе с остальными призвали на передовую. А вот куда направить? Щуплый, слабосильный с виду, по-русски плохо говорит и понимает, да и возраст… В итоге определили в хозвзвод. Даже винтовки не дали.

- Однако, зачем меня в хозяйство? - Номоконов пытался сопротивляться, но от него только отмахнулись.

А потом пожалели об этом: в хозвзводе от тунгуса толку не было — тут нужна расторопность и понимание с полуслова. Да хотя бы знание продуктов, чтоб повару помогать! А тот от него отказался – потому что как объяснить человеку, какую надо крупу? А картошку чистить? Он же не умеет! Отправили на склад. Но и там он путал размеры и выдавал не то, что нужно… Никудышный человек! И поэтому после госпиталя, куда попал после случайного обстрела с ранением, был «разжалован» в санитары.

- У одного из убитых была трехлинейка, взял ее себе, - рассказывал корреспонденту Сергею Зарубину о том, как впервые на фронте взял в руки оружие, Номоконов.

И если, по сюжетной линии фильма, далее санитар, прославившийся тем, что смог издалека попасть в часы, а потом и белке в глаз, все же попадает в снайперы, то в реальности на войне Номоконова еще попытались приспособить в саперы. Правда, в свободное от минирования время он сам выходил на ликвидацию немцев, с той самой старенькой трехлинейкой. Враги были далеко, на другом берегу, так вот с расстояния до километра Номоконов всегда бил точно в цель. А когда тунгусу удалось отбить от фашистов попавшего в плен комвзвода, слухи о нем дошли до командования.

Снайперы уходят "на охоту". Фото: скриншот кадра из фильма «Дружба, скрепленная кровью». Забайкальский краевой краеведческий музей.

Сибирский шаман

И немолодого чудаковатого солдата, курившего трубку, и носившего за ремнем шкуру барсука, чтобы не застудиться, таки позвали на проверку меткости. В палки и камни, которые подбрасывал вверх и в разные стороны лейтенант, тунгус попадал без промашек. Как?! В разговоре выяснилось, что в селе Номоконова все, и даже его старенькая мать — ворошиловские стрелки. Номоконова вязли в снайперский взвод, который только что создали, поставили задачу – натаскать бойцов правильной «охоте» на немца. А среди новичков оказался земляк — бурят Тогон Санжиев.

«Двойка» снайперов, а Тогон и Семен «на фашиста» ходили вместе, попортила врагу немало крови. Но просуществовала недолго. Горяч был Тогон Санжиев, погиб… Прощались со знаменитым снайпером торжественно. Прибыли даже фронтовые кинооператоры, застрекотала камера… Фильм «Дружба, скрепленная кровью» снимался на Северо-Западном фронте, у деревни Старая Русса под Новгородом во время боев.

«Дайн тулугуй!» («объявляю фашистам личную войну!» – в переводе) обещание Семена Номоконова погибшему другу во время похорон истреблять врага попало в кадры документальной киноленты. Момент передачи винтовки Тогона Санжиева молодому парню, которого сам обучил тунгус,— осетину Борису Канатову, тоже.

С Тогоном Санжиевым. Архив "Агинской правды".

По прозвищу Зверобой

«Положив начало своего снайперского движения 12.03. 1942 года, он каждодневно увеличивал свой счет и довел его до 151 истребленного немца, в том числе нескольких офицеров и снайперов. За это время т. Номоконов подготовил 16 снайперов, которые под его непосредственным руководством уничтожили 153 немца». Пока представление уже старшего сержанта Номоконова к ордену Ленина лежит в штабе, документ дополняется. Выяснилось, что Тунгус обучил уже 18 солдат и они уничтожили 185 фашистов.

Из представления к Ордену Ленина. Сайт Министерства обороны РФ.

Про снайпера пишут в газетах. О том, что местного охотника представили к высокой награде, сообщили на родину. А после награждения Орденом Ленина уже и поэты посвящают снайперу — тунгусу, на фронте его зовут Зверобоем, свои стихи.

«Вот мастер снайперской науки, Фашистской нечисти гроза. Какие золотые руки, Какие острые глаза…» Это строчки Лебедева-Кумача.

Номоконову было не до непонятных ему стихов и славы. Он продолжал свою войну. Маленький, худой, юркий. По лесу передвигался бесшумно. Обувку для этого мастерил себе сам, вместо казенной – из конского волоса. Выходил в засаду с веревочками, рогатками. Когда спрашивали, объяснял – чтобы немца надо отвлечь. Бликами выманивал на выстрел, веревочками, как в кукольном театре, дергал за каски, надетые на палки. Выстрелил фашист, обманулся? Все, считай убит.

Убитых считал по зарубкам на трубке

К 27 Марта 1943 года, как сообщило Совинформбюро, он истребил уже 263 фашиста. Только из наградных листов – на этот раз на Орден Красной Звезды – можно узнать какие – то подробности о том, как было дело.

Бои за Харьков. На одном из направлений прорыв – около роты немецких автоматчиков. Минометный огонь заставил залечь и их, и наших. Номоконову и его группе ставят задачу уничтожить врага. Под обстрелом они пробираются вперед. Один немец убит, второй, третий, двадцатый…. Пули ложатся как в тире. Немногие оставшиеся в живых смогли отступить. В бою, о котором рассказано, тунгус положил 9 автоматчиков, но и сам был ранен.

Госпиталь. Снова фронт. Опять ранение, и опять фронт. Фронты менялись, немца гнали на запад, на курительной трубке Номоконова появлялись все новые зарубки — точки для убитых солдат, крестики для офицеров.

Всю войну снайпера-тунгуса перебрасывали с места на место для обучения солдат меткости. «Подготовил 99 отличных снайперов», - это из представления к очередной награде, второму ордену «Красной звезды». А Номоконов в тот момент был уже Восточной Пруссии. Под Кенигсбергом таежник охотился даже в угодьях Геринга. Это ему позволили за большие заслуги — число убитых и официально запротоколированных фашистов ко Дню Победы достигло 360.

Встреча в школе села Зулахай. Архив "Агинской правды".

Против самураев

Эшелон из Кенигсберга, на котором возвращался домой уже старшина Номоконов прошел мимо родной Читы далее на восток. Предстояло воевать с японцами.

«Он руководил снайперской группой и в бою в районе села Ходатунь 26 сентября 1945 года лично уничтожил 15 японских солдат, а в составе группы 70 агрессоров.» За этот подвиг снайпер получил последний военный орден Красной Звезды.

Все трубки Номоконова сейчас в музее. К 120-летию со дня рождения солдата, которое отметили совсем недавно, в Забайкалье открыли экспозиции, записали фильм о нем. Но самой главной ценностью стал, конечно, кинопленка 1942 года, снятая на передовой... Она тоже хранится в музее, на родине Номоконова, в Забайкалье.

- Как бои шли, нам не рассказывал, отмахивался, - вспоминает Зоя Номоконова. Говорил только: «Это моя война была. Я вас защищал». И все…